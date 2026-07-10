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El Wolfsburgo ofrece una actualización sobre Christian Eriksen un mes después de su desmayo durante el partido contra Dinamarca
Eriksen comenzará la rehabilitación individual
Tras un periodo de atención médica y observación, el club alemán decidió que Eriksen completara su rehabilitación en Dinamarca, después de su desmayo durante un partido internacional. La decisión se tomó tras las conversaciones entre el jugador y el club, priorizando su bienestar físico y mental. Esta medida permite al centrocampista de 34 años recuperarse cerca de su familia y en un entorno familiar.
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Se confirma el regreso a Dinamarca
Los Lobos han anunciado que, tras consultar con el director general del VfL, Dieter Hecking, el jugador se rehabilitará en Dinamarca, cerca de su familia.
Al llevar su recuperación a su país natal, el Wolfsburgo le ofrece un entorno favorable. Aunque aún no hay fecha de regreso a la competición, todas las partes se centran en su recuperación a largo plazo y en su estabilidad.
Wolfsburgo, en constante comunicación
Aunque el jugador está en Dinamarca, el club alemán sigue implicado en su recuperación. En un comunicado oficial, el club ha señalado: «Christian Eriksen comenzará pronto un programa de rehabilitación individual. Tras hablar con el director general del VfL Wolfsburgo, Dieter Hecking, se acordó que el jugador, de 34 años, lo completará en su Dinamarca natal. El club mantiene contacto regular con Christian y sus médicos y le desea lo mejor en su recuperación».
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El enfoque sigue siendo la recuperación a largo plazo.
Eriksen seguirá su programa de rehabilitación individual en Dinamarca, con el respaldo del Wolfsburgo y de su equipo médico. Por ahora no hay fecha para su regreso a los entrenamientos o a la competición, pues el club prioriza su recuperación total.
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