Los Lobos han anunciado que, tras consultar con el director general del VfL, Dieter Hecking, el jugador se rehabilitará en Dinamarca, cerca de su familia.

Al llevar su recuperación a su país natal, el Wolfsburgo le ofrece un entorno favorable. Aunque aún no hay fecha de regreso a la competición, todas las partes se centran en su recuperación a largo plazo y en su estabilidad.