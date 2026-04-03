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¡El Woking de Jermain Defoe ya está aquí! El exentrenador del Tottenham observa cómo el debut como entrenador del emblemático delantero termina con una remontada dramática en los últimos minutos
Un debut lleno de emoción para Defoe
La vida de Defoe como entrenador no podría haber sido más caótica. Tras su nombramiento el lunes, el técnico de 43 años fue presentado a la afición antes del partido, en presencia, entre otros, de su antiguo entrenador en el Tottenham, Chris Hughton.
Al principio, los Cards parecían encaminados hacia un comienzo de ensueño cuando Harry Beautyman se elevó de forma brillante para rematar de cabeza un centro de Aaron Drewe en el minuto 16. Defoe celebró con locura el primer gol de su etapa al frente del equipo, pero el ambiente cambió rápidamente cuando los visitantes aprovecharon una serie de desastres defensivos para darle la vuelta al partido.
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Una comedia de errores se cierne sobre Woking
El Eastleigh, que llegaba tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, tuvo la oportunidad de meterse de nuevo en el partido justo antes del descanso. Un catastrófico fallo de comunicación entre Tunji Akinola y el portero Will Jaaskelainen —hijo del antiguo ídolo del Bolton, Jussi— provocó un extraño gol en propia puerta. El intento de Akinola de cabecear el balón hacia su portero acabó entrando en la portería, igualando así el marcador.
La situación empeoró para el nuevo entrenador al comienzo de la segunda parte, cuando Jake Vokins regateó a Jaaskelainen y adelantó al Eastleigh. Los visitantes parecían haber sentenciado el partido a 20 minutos del final, cuando Temi Eweka desvió una volea al fondo de la red para poner el 3-1. Los aficionados visitantes incluso comenzaron a burlarse de la leyenda de la Premier League con cánticos de «mañana te van a despedir», mientras la defensa del Woking se desmoronaba.
Una remontada inspirada en Pennant
Defoe recurrió a su banquillo en un intento desesperado por encontrar un revulsivo, y fue el sobrino del exextremo del Liverpool Jermaine Pennant quien se erigió en héroe. Kian Pennant ayudó primero al Woking a recuperar el equilibrio cuando su disparo, tras un rechace, permitió a Olly Sanderson rematar de cabeza el rebote. El impulso cambió al instante, ya que el equipo local se lanzó al ataque en busca del empate
A cinco minutos del final, Pennant completó la remontada al marcar tras el rebote de su primer disparo, que había sido bloqueado. Fue un momento de puro alivio para Defoe, que vio cómo su equipo pasaba, en cuestión de minutos, del borde de una vergonzosa derrota a un punto ganado con esfuerzo.
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Construyendo el futuro en Woking
Aunque el empate deja al Woking prácticamente fuera de la lucha por el ascenso —a 11 puntos de los puestos de play-off a falta de cinco jornadas—, el espíritu demostrado en la remontada permitió vislumbrar la filosofía de juego que los directivos del club esperan que Defoe inculque. El exdelantero ha expresado su convicción de que el Woking es un club histórico con un enorme potencial.
Defoe buscará ahora estabilizar la plantilla junto a su asistente, Paul Bracewell, mientras afrontan las últimas semanas de la temporada de la National League.