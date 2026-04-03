¡El Woking de Jermain Defoe ya está aquí! El exentrenador del Tottenham observa cómo el debut como entrenador del emblemático delantero termina con una remontada dramática en los últimos minutos

La vida de Defoe como entrenador no podría haber sido más caótica. Tras su nombramiento el lunes, el técnico de 43 años fue presentado a la afición antes del partido, en presencia, entre otros, de su antiguo entrenador en el Tottenham, Chris Hughton.

Al principio, los Cards parecían encaminados hacia un comienzo de ensueño cuando Harry Beautyman se elevó de forma brillante para rematar de cabeza un centro de Aaron Drewe en el minuto 16. Defoe celebró con locura el primer gol de su etapa al frente del equipo, pero el ambiente cambió rápidamente cuando los visitantes aprovecharon una serie de desastres defensivos para darle la vuelta al partido.