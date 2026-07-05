«¡El Viagra me ayudó!»: Jordan Henderson bromea sobre las extrañas noticias relativas a los preparativos de Inglaterra para enfrentarse a México a gran altitud en los octavos de final del Mundial

Tuchel rechazó de inmediato la sugerencia, y Henderson lo convirtió en broma: «El Viagra ayudó», aunque aclaró al instante que era una broma. En la rueda de prensa previa al partido, Tuchel sonrió y desestimó las informaciones.

«No me ha llegado ninguna información que lo respalde, así que eso no es cierto», declaró Tuchel a los periodistas.

Henderson siguió con la broma antes de aclarar que no hablaba en serio.

«Bueno, el Viagra ayudó, creo… ¡Es broma!», añadió.

Ya en serio, admitió que la altitud se notaba desde la llegada: «Se siente un poco, se nota algo. Yo la noté un poco; incluso nada más aterrizar, al llegar al hotel y simplemente dar un paseo, se nota algo. Y luego hoy, en el entrenamiento, personalmente la noté quizá durante los primeros 10-15 minutos, pero una vez que el entrenamiento se puso en marcha dejé de pensar tanto en ello y me concentré únicamente en entrenar».