El veterano del Brighton Pascal Gross anuncia su retirada de Alemania tras inspirar una impresionante goleada por 3-0 al Arsenal

El veterano mediapunta decidió compartir la noticia tras una actuación sobresaliente en el American Express Community Stadium, donde ayudó a Brighton a lograr una convincente victoria por 3-0 ante el Arsenal. Gross fue clave en el triunfo, al abrir él mismo el marcador antes de dar después una asistencia para agravar la miseria de los gunners.

El momento del anuncio es especialmente emotivo dado el excepcional estado de forma de Gross en las primeras jornadas de la temporada de la Premier League. Ya suma tres goles y cuatro asistencias en solo cinco partidos, incluido un impresionante disparo desde 18 metros para romper la igualdad ante el equipo de Mikel Arteta. Sin embargo, este éxito doméstico no fue suficiente para ganarse un puesto en la primera convocatoria de la selección de Alemania elegida por el nuevo seleccionador, Jurgen Klopp, para los próximos partidos de la Nations League.