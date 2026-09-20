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El veterano del Brighton Pascal Gross anuncia su retirada de Alemania tras inspirar una impresionante goleada por 3-0 al Arsenal
Despedida internacional tras una exhibición en la Premier League
El veterano mediapunta decidió compartir la noticia tras una actuación sobresaliente en el American Express Community Stadium, donde ayudó a Brighton a lograr una convincente victoria por 3-0 ante el Arsenal. Gross fue clave en el triunfo, al abrir él mismo el marcador antes de dar después una asistencia para agravar la miseria de los gunners.
El momento del anuncio es especialmente emotivo dado el excepcional estado de forma de Gross en las primeras jornadas de la temporada de la Premier League. Ya suma tres goles y cuatro asistencias en solo cinco partidos, incluido un impresionante disparo desde 18 metros para romper la igualdad ante el equipo de Mikel Arteta. Sin embargo, este éxito doméstico no fue suficiente para ganarse un puesto en la primera convocatoria de la selección de Alemania elegida por el nuevo seleccionador, Jurgen Klopp, para los próximos partidos de la Nations League.
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Gross explica su decisión de dar un paso al lado
Gross reveló que ya había tomado internamente la decisión de retirarse del fútbol internacional tras la conclusión del Mundial. Expresó su deseo de que la próxima generación de talento alemán tome el relevo a medida que el equipo entra en una nueva era bajo el liderazgo de Klopp. El centrocampista señaló que, aunque no había hecho una declaración pública anteriormente debido a su falta de presencia en internet, ya tenía la decisión tomada.
«Oficialmente, como no tengo redes sociales, no he anunciado mi retirada, pero ya me he retirado. Para mí, se acabó después del Mundial. Creo que es el momento de desearle a la nueva generación lo mejor y de cruzar los dedos por ellos», dijo Gross a Sky Germany.
La mirada atrás a una irrupción internacional tardía
La trayectoria de Gross con la selección alemana fue relativamente corta, pero de impacto, caracterizada por su enfoque profesional y su fiabilidad técnica. Debutó en un periodo turbulento para la DFB, con su primera aparición a las órdenes de Hansi Flick en una dura derrota por 4-1 ante Japón en septiembre de 2023. Su última contribución con la camiseta de Alemania llegó durante la fase de grupos del Mundial, donde participó como suplente en la segunda parte en la derrota por 2-1 ante Ecuador.
Aunque su carrera internacional terminó con ese decepcionante resultado, Gross sigue siendo positivo sobre la dirección de la selección nacional. «Sigo disfrutando jugando al fútbol, aquí en el club, pero en Alemania hay un cambio, y eso también es bueno. Les seguiré apoyando», dijo Gross.
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Centrado en el Brighton y la Premier League
Con su etapa internacional ya cerrada, Gross puede centrar toda su atención en la ambiciosa campaña del Brighton. La victoria sobre el Arsenal colocó al Brighton en una posición sólida en la tabla, lo que refuerza aún más la decisión del club de seguir confiando en su experiencia. La capacidad de Gross para influir en los partidos, tanto a balón parado como en juego abierto, sigue intacta, como demostró su asistencia en el gol de Chema Andres, que selló el 3-0. Su liderazgo dentro del vestuario del Brighton será crucial mientras afrontan una competitiva temporada de la Premier League y aspiran a clasificarse de nuevo para Europa.
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