El nombre de Phil Foden, como el de Cole Palmer, seguirá en boca de todos tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial. La ausencia de Phil Foden en la lista, tras la semifinal perdida ante Argentina y la conservadora gestión del técnico alemán, sigue sin explicación clara. El mediapunta de Stockport ha preferido el silencio y se prepara para una temporada de redención.
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El verano del Mundial de los «no» y los «sí», las ganas de redimirse en el Manchester City y los rumores sobre el Milan: toda la verdad sobre Foden
YA NO ES INTOCABLE
El jugador, nacido en 2000, atraviesa unos meses complicados: ha perdido la titularidad en el Manchester City con Guardiola, su mentor, quien prefirió a Bernardo Silva, Semenyo y Doku en la línea de ataque—, lo que le ha hecho perder algo de confianza en sus cualidades y ha generado dudas en Tuchel sobre su inclusión entre los 23 del Mundial. En la temporada 2025/2026, recién terminada, jugó 50 partidos (10 goles y 7 asistencias), pero desde enero apenas fue titular: dos veces en la Liga de Campeones y siete en la Premier League.
LA RENOVACIÓN Y LA LLEGADA DE MARESCA
Estas cifras no afectaron las negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2027. En mayo se alcanzó un acuerdo preliminar, confirmado por Guardiola, quien anunció la extensión del vínculo hasta 2030 (con opción a una temporada más). El acuerdo refleja el deseo del jugador de seguir en Inglaterra y volver a demostrar su valía cuando se reanude la temporada y aparezca una nueva cara en el banquillo del Manchester City: la de Enzo Maresca, quien ya trabajó en el club como entrenador del equipo sub-23 y asistente de Guardiola.
¿VUELVE A SER EL PROTAGONISTA?
En la temporada 2022/2023, el excentrocampista de la Juventus y el Sevilla, entonces asistente técnico del entrenador catalán, ayudó a lograr el histórico tripletedel City, incluido el triunfo en la Liga de Campeones contra el Inter en la final de Estambul. En esa final Foden reemplazó al lesionado De Bruyne en el descanso y ratificó su protagonismo: 48 partidos, 15 goles y 8 asistencias esa temporada. La llegada de Maresca y las salidas de Bernardo Silva, Savinho y quizá Marmoush le brindan más espacios desde la línea de tres cuartos y la oportunidad de recuperar su mejor versión, impulsado por una notable sed de revancha.
QUÉ SE SABE DEL MILÁN
Los rumores que apuntan a que Phil Foden podría abandonar el Manchester City este verano e incluso que se le relaciona con el nuevo Milan de Rubén Amorim resultan curiosos y, por ahora, son solo especulaciones. El técnico busca calidad en la zona de juego del mediapunta inglés, sobre todo en el centro-derecha, donde imagina a un zurdo capaz de cortar hacia adentro para rematar o dar el último pase. Sin embargo, Foden renovó con el City y dejó claras sus intenciones. Su salario ronda los 13 millones de euros brutos por temporada y su valor de mercado alcanza los 60-70 millones, demasiado incluso para el ambicioso Milan de Gerry Cardinale, que antes de invertir de nuevo en ataque espera noticias sobre la salida de Rafa Leão.
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