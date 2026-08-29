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Adhe Makayasa

Traducido por

El Venezia acuerda un traspaso de 4 millones de euros para fichar a la perla del Barcelona Toni Fernandez mientras el Barcelona se asegura una cláusula de recompra crucial

Fichajes
T. Fernandez
Barcelona
Primera División
Serie A
Venezia

El recién ascendido a la Serie A, el Venezia, ha alcanzado un acuerdo verbal con el Barcelona para fichar a la prometedora joya ofensiva Toni Fernandez por 4 millones de euros. El canterano de 18 años había entrado en el último año de su contrato en Cataluña, lo que llevó al director deportivo Deco a autorizar una salida que incluye protecciones clave de recompra de cara al futuro.

  • El Venezia cierra un acuerdo verbal

    El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que el Venezia ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar al joven delantero del Barcelona por una cantidad de 4 millones de euros. Con solo un año restante en su contrato, la jerarquía catalana optó por sancionar una venta durante el actual mercado de verano. El acuerdo también incluye una cláusula del 50 por ciento de una futura venta para proteger los intereses financieros a largo plazo del gigante español.

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    El proyecto italiano supera por poco al de sus rivales

    Fernandez había sido objeto de un gran interés por parte de varios clubes de la Premier League, entre ellos Aston Villa y Leeds United, además de recibir serias propuestas desde la Bundesliga alemana. Sin embargo, el proyecto deportivo del Venezia en la máxima categoría del fútbol italiano resultó ser la opción más convincente para la siguiente fase de su desarrollo. Más allá de la promesa de tener minutos con regularidad en el primer equipo, la transición cultural a Italia se consideraba mucho más favorable que un traslado a Inglaterra o Alemania para un adolescente que afrontaba su primera experiencia en el extranjero.

  • El Barcelona se asegura una vía para su regreso

    La decisión del Barcelona de dar luz verde a la salida del canterano de La Masia no significa que la puerta esté completamente cerrada para su futuro en Cataluña. El director deportivo Deco negoció con éxito una cláusula de recompra crucial, que permite al gigante español volver a fichar al delantero si triunfa en la Serie A. Este compromiso estratégico proporciona a Fernandez una valiosísima experiencia en el fútbol sénior, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de un regreso al Camp Nou más adelante.

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    La Serie A pone a prueba

    El Venezia buscará integrar a su joven fichaje estrella en la dinámica del primer equipo mientras lucha por asentarse en la máxima categoría italiana. El delantero podría estar en disposición de debutar de inmediato una vez se completen los trámites del traspaso antes del próximo parón internacional de otoño. Adaptarse a las exigentes demandas tácticas de la Serie A supondrá una prueba decisiva del temperamento del joven al más alto nivel profesional.

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