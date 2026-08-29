Fernandez había sido objeto de un gran interés por parte de varios clubes de la Premier League, entre ellos Aston Villa y Leeds United, además de recibir serias propuestas desde la Bundesliga alemana. Sin embargo, el proyecto deportivo del Venezia en la máxima categoría del fútbol italiano resultó ser la opción más convincente para la siguiente fase de su desarrollo. Más allá de la promesa de tener minutos con regularidad en el primer equipo, la transición cultural a Italia se consideraba mucho más favorable que un traslado a Inglaterra o Alemania para un adolescente que afrontaba su primera experiencia en el extranjero.