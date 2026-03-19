El Venecia se asegura el ascenso, el Palermo es una incógnita: ¿quién ascenderá a la Serie A?

Apenas siete jornadas después de las primeras decisiones en la Serie B, la situación en lo más alto de la clasificación empieza a perfilarse. Tras concluir la última jornada entre semana de la temporada 25/26, el Venezia parece haber puesto rumbo al regreso a la Serie A tras apenas un año en la B. Giovanni Stroppa podría confirmarse como el «mago» de los ascensos y, tras la Cremonese, llevar también a los lagunares de nuevo al Olimpo del fútbol italiano. Tras un comienzo irregular, el Venezia ha encontrado su ritmo y, desde noviembre hasta hoy, solo ha perdido un partido (contra el Modena) en los últimos veinte encuentros de la Serie B. Los lagunares lideran la clasificación con tres puntos de ventaja, pero será fundamental el partido decisivo del sábado contra el segundo clasificado del campeonato, el Monza.





El equipo de Bianco, al igual que el Venezia, quiere volver inmediatamente a la Serie A confiando en las ganas de redimirse de Cutrone y en el regreso al gol de Petagna, autor de 3 goles en los últimos 3 partidos. El Frosinone sigue aferrado al tren del ascenso directo, a dos puntos del Monza y como el equipo que más jornadas ha pasado en lo más alto de la clasificación esta temporada. Pequeño bajón fisiológico para los hombres de Alvini en el último periodo que, sin embargo, no empaña la fabulosa temporada construida con un mercado de fichajes a cero en verano.





Si los tres primeros vuelan, no se puede decir lo mismo del que en agosto parecía ser el principal candidato al tan esperado regreso a la Serie A, el Palermo. No solo por el fichaje de un entrenador experto en ascensos a la Serie A como Inzaghi, sino también por la campaña de fichajes llevada a cabo en verano por el City Group. Los rosanero se mantienen a una distancia de seguridad de los equipos que disputarán las semifinales de los play-offs, pero la falta de continuidad en los resultados está minando poco a poco las posibilidades de alcanzar el ascenso directo. Tras la contundente derrota por 3-0 a manos del Monza, solo ha llegado un empate en casa contra el Juve Stabia (2-2): ahora, son seis los puntos que separan a Inzaghi de la Serie A.