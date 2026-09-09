¡El VAR se equivocó! La Premier League ADMITE un grave error arbitral en la victoria del Arsenal sobre el Aston Villa

Tras una revisión de la acción del fin de semana, el Panel KMI concluyó que los árbitros cometieron un error. Determinó que Maatsen cometió una infracción merecedora de tarjeta que justificaba un penalti.

«El panel consideró que debería haberse señalado un penalti sobre el terreno de juego por la entrada temeraria de Maatsen sobre Guimaraes», declaró el panel en la página web oficial de la Premier League. «Hubo contacto claro sobre la pierna de apoyo del atacante y Maatsen no tocó el balón. También consideró que el VAR debería haber intervenido, ya que no señalar penalti fue un error claro y manifiesto. El panel entendió que la entrada fue temeraria y que, por tanto, debería haberse mostrado una segunda amonestación».

Posteriormente, la Premier League publicó un comunicado en el que abordó la falta de intervención. «Uno de los principios futbolísticos de la Premier League es mantener un umbral alto para la intervención del VAR», explicó el organismo. «El VAR no está para rearbitrar las jugadas y se requieren pruebas claras para alcanzar ese umbral elevado en intervenciones subjetivas, teniendo en cuenta lo que el fútbol espera. Aplicar un umbral alto para intervenir también ayuda a mejorar la coherencia en la toma de decisiones del VAR.

«Sin embargo, en este caso, se consideró que debería haberse señalado un penalti sobre el terreno de juego tras una entrada temeraria, y que se había alcanzado el umbral para la intervención del VAR. Como resultado, el VAR debería haber intervenido para recomendar una revisión sobre el terreno de juego por un error claro y manifiesto.

«Además, el panel consideró que Maatsen debería haber visto una segunda tarjeta amarilla por la entrada sobre Guimaraes, al entender que fue temeraria. En esta situación, si el VAR hubiera recomendado una revisión sobre el terreno de juego, el árbitro habría mantenido todas las opciones, incluida la posibilidad de mostrar a Maatsen una segunda tarjeta amarilla».



