Portugal ha comenzado su campaña en el Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 ante Gales en el Estadio Jose Alvalade. Según The Athletic, fue una actuación meritoria de un Gales mermado, pero los anfitriones acabaron sumando los tres puntos.

El momento decisivo llegó en el minuto 22, cuando Nuno Mendes avanzó con el balón y encontró a Joao Felix desmarcado fuera del área. Felix sacó un disparo con la derecha que tocó claramente en Ben Davies, lo que dejó al portero Danny Ward reaccionando tarde y sin poder evitar que el balón acabara en la red.



