«La temporada de Leroy ha sido muy parecida a la mía: agitada y con altibajos. Lo decisivo es que no solo empezó bien, sino que también terminó bien y supo salir airoso de situaciones difíciles. Sé lo duro que trabaja y se merece estar ahí», explicó Gündogan.

Eso sí, admitió que su “único problema” es que “a veces se nota demasiado su enfado cuando algo no sale bien en el partido”. Pero, aclaró, “eso es hasta positivo”. «Porque muestra justo lo contrario de lo que la gente dice de él. A menudo se le etiqueta, pero creo que eso significa que no le da igual, que sobre todo se enfada más consigo mismo».

La convocatoria de Sané generó escepticismo entre aficionados y expertos. El jugador de 30 años llega de una temporada irregular en el Galatasaray, donde marcó o asistió en 16 goles en 43 partidos. Sin embargo, no mostró la mejora de rendimiento que exigía Nagelsmann en una liga más débil, y terminó perdiendo la titularidad en el campeón turco.