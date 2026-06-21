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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«El Undav español»: de cero toques a tres puntos. Símbolo de la respuesta española a los críticos en el Mundial 2026, no es Lamine Yamal

World Cup
FEATURES
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
M. Oyarzabal
L. Yamal

España quería olvidar el inesperado tropiezo del debut mundialista y lo logró de forma impresionante, aunque Lamine Yamal, de vuelta en el once, no fue el protagonista.

España, uno de los favoritos al título, debutó con un 0-0 ante Cabo Verde en su primer partido del Mundial y recibió muchas críticas.

Mikel Oyarzabal, el «falso nueve» de Luis de la Fuente, recibió las críticas más intensas. Ante un rival que se replegó en su área, Oyarzabal quedó aislado en punta. En los primeros 30 minutos contra Cabo Verde no tocó ni un balón: un récord negativo en la historia de los Mundiales.

En cambio, en la victoria 4-0 ante Arabia Saudí todo cambió: a los 30 minutos ya sumaba tres puntos de anotación. Desde 1966 solo dos jugadores habían logrado tal remontada.

  • La importancia de Lamine Yamal para España quedó clara cuando, tras recuperarse de una lesión, entró en el partido contra Cabo Verde a los 70 minutos. Contra Arabia Saudí ya jugó de titular en el Mundial 2026 y marcó un gol.

    Desde el inicio, el joven de 18 años desbordó a varios rivales y, a diferencia del debut, aportó más dinamismo al juego de los campeones de Europa. Los primeros minutos fueron perfectos: Yamal marcó el primer gol de España en este Mundial y, de paso, su primer tanto en una Copa del Mundo.

    Un pase perfecto de Oyarzabal al segundo palo encontró al excepcional jugador del Barça, y Yamal solo tuvo que empujar el balón a la red. El segundo gol, a los 20 minutos, lo marcó el propio Oyarzabal tras aprovechar un despeje titubeante de Arabia Saudí, colarse con inteligencia y rematar desde pocos metros. Repitió la misma distancia en su segundo tanto pocos minutos después, firmando un doblete y una asistencia en menos de 25 minutos.

    Pero su aportación no se limitó a los goles: con movimientos inteligentes abrió espacios y mostró las cualidades que tanto valora el seleccionador, De la Fuente. “Tiene un talento innato para jugar entre líneas y aprovecha muy bien sus trayectorias. Es de talla mundial”, había dicho tras la victoria por 3-0 en el amistoso contra Serbia en marzo sobre el jugador de 29 años, autor del gol de oro en la final de la Euro 2024 ante Inglaterra.

    Con 27 goles en 55 partidos internacionales, su promedio goleador es impresionante, y en los últimos ocho encuentros ha anotado diez veces. «Es, por así decirlo, el Undav de España», afirmó el experto de MagentaTV Jürgen Klopp en el descanso, comparándolo con el super suplente alemán, que el sábado dio la victoria a Alemania 2-1 sobre Costa de Marfil con un doblete.

    • Anuncios
  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Oyarzabal y Yamal, héroes del partido; toda España impresiona con su contrapresión.

    Que De la Fuente retirara a Oyarzabal y Yamal en el descanso, ante un rival sin opciones, subraya su importancia para los campeones de Europa. Oyarzabal rozó el hat-trick en el 36’: tras un rebote del portero saudí Mohammed Al-Owais, acarició el balón con el exterior hacia la portería y solo el larguero se lo impidió.

    Aunque Yamal quedó a la sombra de Oyarzabal, también convenció con su gol y, sobre todo, con su presión tras pérdida.

    Llamó la atención la intensidad con la que España presionaba tras perder el balón, clave de su dominio. «Siempre llegan al remate, se plantan a 20 o 25 metros del arco; para Arabia Saudí es misión imposible», elogió Klopp.

    Arabia Saudí apenas tuvo opciones, pues España no se lo permitió; en la segunda parte, con ventaja cómoda, bajó el ritmo.

    Tras las críticas por el mal inicio en el Mundial, la prensa española rectificó: «¡Esto sí que es España!», tituló As, que antes había ironizado: «¿El gran favorito al título? Podemos dejar de lado ese titular».

  • España - Arabia Saudí 4-0 (3-0): datos del partido


    Partido

    España vs. Arabia Saudí

    Competición

    Mundial 2026, fase de grupos, 2.ª jornada

    Resultado

    4-0 (3-0)

    Goles

    1-0 Yamal (11'), 2-0 y 3-0 Oyarzabal (21', 24'), 4-0 Al-Tambakti (49', en propia puerta)

    Lugar

    Atlanta (EE. UU.)


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