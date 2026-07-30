El primer entrenador que renunció a su cargo al frente del Al-Ahli fue el portugués Vítor Pereira, después de dirigir al equipo durante una única temporada en 2013-2014, y paradójicamente es uno de los candidatos a suceder a Jaissle en la actualidad.

Tras el final de la temporada 2013-2014, Pereira aún tenía otra temporada en su contrato con el Al-Ahli, y el club saudí deseaba su continuidad, incluso si pedía el doble de salario, según reconoció su presidente de aquel entonces, el príncipe Fahd bin Khalid.

Pereira había logrado el tercer puesto con el Al-Ahli en la Liga Saudí, y también alcanzó la final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, antes de caer ante el Al-Shabab por un contundente 3-0, lo que le expuso a un amplio ataque tras aquel partido.

Algunos consideraron que ese ataque fue la verdadera razón detrás de la marcha del entrenador portugués, aunque él anunció que estaba vinculado a circunstancias personales en su país, lo que le empujó a marcharse a pesar de su deseo de permanecer con el "Al-Raqi".

Y efectivamente, Vítor Pereira no pasó a dirigir a ningún equipo de forma directa, hasta enero de 2015, cuando dirigió al Olympiacos, antes de emprender un largo recorrido con varios clubes, como el Fenerbahçe, el Múnich 1860, el Shanghái, el Corinthians, el Flamengo, el Al-Shabab, el Wolverhampton y el Nottingham Forest.

Lo curioso es que Vítor Pereira, cuando regresó a la Liga Roshn a principios de 2024 para dirigir al Al-Shabab, se marchó rápidamente al final de ese mismo año, por las mismas razones que Jaissle, y ello tras recibir una oferta para trabajar en la Liga Inglesa, con el Wolverhampton.

El nombre del entrenador portugués se ha vinculado con un regreso a la Liga Roshn de nuevo durante la próxima temporada, ya que fue propuesto para dirigir al Al-Hilal como sucesor del italiano Simone Inzaghi, y también ha entrado en los cálculos del Al-Ahli en la actualidad para suceder a Jaissle.