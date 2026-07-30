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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El último, Yaisle: la historia de 3 entrenadores que sorprendieron al Al-Ahly y lo dejaron a su pesar

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M. Jaissle
C. Gross
V. Pereira
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El técnico alemán puso a "Al-Raqi" en un aprieto

El alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli saudí, no fue el primer entrenador que decidió abandonar el banquillo de "Al-Raqi" durante la era de la Liga Profesional, ya que antes que él lo hicieron otros dos técnicos.

Informes periodísticos habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como entrenador del Al-Ahli este jueves, con el objetivo de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior entrenador, Eddie Howe.

  • 33 eras de entrenamiento

    Desde el inicio de la era del profesionalismo en la liga saudí, en la temporada 2008-2009, el Al-Ahli ha realizado 33 cambios de entrenador, por diferentes motivos.

    Estos cambios incluyeron a algunos entrenadores que asumieron el cargo más de una vez, como el suizo Christian Gross, otros que fueron nombrados de forma interina, como Saleh Al-Mohammadi, y otros que lo hicieron en más de una ocasión, como Youssef Anbar.

    Sin embargo, de entre esos 33 cambios, solo 3 entrenadores abandonaron el banquillo del Al-Ahli por voluntad propia, el último de ellos el alemán Matthias Jaissle, según el diario saudí "Al-Riyadiah".

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  • Vítor Pereira: salida sorpresiva y posible regreso

    El primer entrenador que renunció a su cargo al frente del Al-Ahli fue el portugués Vítor Pereira, después de dirigir al equipo durante una única temporada en 2013-2014, y paradójicamente es uno de los candidatos a suceder a Jaissle en la actualidad.

    Tras el final de la temporada 2013-2014, Pereira aún tenía otra temporada en su contrato con el Al-Ahli, y el club saudí deseaba su continuidad, incluso si pedía el doble de salario, según reconoció su presidente de aquel entonces, el príncipe Fahd bin Khalid.

    Pereira había logrado el tercer puesto con el Al-Ahli en la Liga Saudí, y también alcanzó la final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, antes de caer ante el Al-Shabab por un contundente 3-0, lo que le expuso a un amplio ataque tras aquel partido.

    Algunos consideraron que ese ataque fue la verdadera razón detrás de la marcha del entrenador portugués, aunque él anunció que estaba vinculado a circunstancias personales en su país, lo que le empujó a marcharse a pesar de su deseo de permanecer con el "Al-Raqi".

    Y efectivamente, Vítor Pereira no pasó a dirigir a ningún equipo de forma directa, hasta enero de 2015, cuando dirigió al Olympiacos, antes de emprender un largo recorrido con varios clubes, como el Fenerbahçe, el Múnich 1860, el Shanghái, el Corinthians, el Flamengo, el Al-Shabab, el Wolverhampton y el Nottingham Forest.

    Lo curioso es que Vítor Pereira, cuando regresó a la Liga Roshn a principios de 2024 para dirigir al Al-Shabab, se marchó rápidamente al final de ese mismo año, por las mismas razones que Jaissle, y ello tras recibir una oferta para trabajar en la Liga Inglesa, con el Wolverhampton.

    El nombre del entrenador portugués se ha vinculado con un regreso a la Liga Roshn de nuevo durante la próxima temporada, ya que fue propuesto para dirigir al Al-Hilal como sucesor del italiano Simone Inzaghi, y también ha entrado en los cálculos del Al-Ahli en la actualidad para suceder a Jaissle.

  • Christian Gross: la despedida de los campeones

    Tras la salida de Pereira, el técnico suizo Christian Gross asumió las riendas del Al-Ahli en 2014, llevándolo a coronarse con el título de la Copa del Príncipe Heredero, además de firmar una temporada destacada en la Liga Saudí, aunque terminó segundo por detrás del Al-Nassr.

    La segunda temporada fue la mejor en la historia del Al-Ahli, y quizás también la de Gross, ya que el elegante técnico suizo condujo al equipo a coronarse con el doblete de la Liga Saudí y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez en su historia.

    En aquel momento, el Al-Ahli le ofreció al técnico suizo renovar su contrato, que ya había expirado, pero él rechazó la oferta, asegurando que necesitaba descansar después de dos temporadas de arduo trabajo en la Liga Saudí.

    Gross negó la existencia de discrepancias económicas entre él y la directiva del Al-Ahli en torno a la renovación, afirmando que se debía a circunstancias familiares que le impedían continuar con el equipo saudí.

    Lo curioso es que aquel descanso no duró mucho, ya que Gross regresó para dirigir al Al-Ahli en octubre de 2016, tras los resultados negativos que había sufrido el equipo bajo la dirección del técnico portugués José Gomes.

    El técnico suizo completó la temporada hasta el final, sin lograr conducir al equipo a la conquista de ningún título, por lo que dejó su cargo, y el ucraniano Serhiy Rebrov lo sustituyó.

    Lo más curioso es que Gross regresó al Al-Ahli por tercera vez, en octubre de 2019, pero el final en esta ocasión fue duro, ya que fue destituido de su cargo cerca de 4 meses después de su nombramiento, debido a los malos resultados.

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