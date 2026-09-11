El delantero del Al-Nassr Felix ha dejado clara su determinación de conquistar todos los grandes títulos posibles esta temporada junto a su legendario compatriota.

Destacando la mentalidad ganadora dentro de la plantilla de Riad, el internacional portugués declaró a The Associated Press: "Tenemos una plantilla realmente buena, una plantilla amplia, nuestro objetivo es ganar todas las competiciones que podamos. Queremos ganar la liga, la copa y la Liga de Campeones, todo. No jugamos para soñar, jugamos para ganar".

Esa ambición incansable fue compartida por el capitán del Al-Ahli, Edouard Mendy, que sigue con ganas de ampliar el reinado continental de su equipo: "Este es el club más grande de Arabia Saudí y Asia y haremos todo lo posible para ganar. El año pasado ganamos la Liga de Campeones y tendremos que utilizar todas las cosas que hicimos entonces para tener éxito esta vez también. Estamos construyendo año tras año".