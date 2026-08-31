¡El último baile ha terminado! Lionel Messi confirma su retirada del fútbol internacional tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

La salida de Messi marca el final de una era estadística que quizá nunca vuelva a ser superada por otro jugador argentino. A lo largo de una carrera de más de 20 años, acumuló 207 partidos, lo que le sitúa segundo en la lista histórica de internacionalidades masculinas.

Su registro goleador es igual de asombroso, ya que vio puerta 125 veces con su país. Aunque deja la escena internacional, la marcha del icono deja un vacío irreemplazable en un equipo al que ha capitaneado con distinción tanto en tiempos de triunfo como de turbulencia.

El delantero se mostró especialmente emotivo al hablar del legado que deja y del talento que espera entre bastidores. Continuó su comunicado diciendo: "Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele muchísimo. Amo, amé y siempre amaré estar en la Selección. Me vacié, no tengo más para dar y, además, vienen detrás chicos muy grandes que merecen estar ahí. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a echar mucho de menos escucharos desde dentro".