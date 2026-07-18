¿El último baile de Lionel Messi? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, responde a los rumores sobre su retirada antes de la final del Mundial contra España

El seleccionador argentino reflexionó sobre los logros de su equipo antes de la final y reveló que había hablado con los jugadores para agradecerles su éxito constante en los últimos años.

«Es muy difícil conseguir algo así. Han logrado cosas que en su día eran totalmente impensables. Ayer les dije que habían hecho algo increíble y que les estaba profundamente agradecido», admitió.

«Todo mi cuerpo técnico y yo estaremos eternamente agradecidos. No ha sido fácil llegar a esta fase del Mundial y competir tantos años a este nivel, así que es maravilloso. Ojalá ganemos, pero si no, este recorrido ha sido increíble y un ejemplo para todos. Espero que sirva de ayuda a nuestra gente y a nuestro país».