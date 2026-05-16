Su garra y mentalidad ganadora explican por qué muchos aficionados del Chelsea temen que este sea su último año. Sin él, el equipo sufriría aún más; perder a uno de sus pocos líderes dejaría a una plantilla inexperta aún más desprotegida.
Sin embargo, hay un atisbo de esperanza: en plena tormenta por su suspensión de dos partidos, su agente, Javier Pastore, admitió que negocian un nuevo contrato sin éxito. El excentrocampista del PSG declaró a The Athletic que Fernández se quedaría si se cumplen sus condiciones, pero que, de no haber acuerdo tras el próximo Mundial, «explorará otras opciones».
«Empezamos a hablar en diciembre o enero, pero no hubo acuerdo», explicó. «Como el contrato de Enzo aún tiene seis años, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran adecuadas ni para nosotros ni para el jugador; considerando lo que Enzo puede hacer hoy, se merece mucho más de lo que gana».
Sin embargo, el agente también insinuó una posible ruptura en la relación del jugador con los responsables del club. «Hay otros factores que influyen en las decisiones, ya sea el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas… Hay tantas cosas que no vemos en este momento —o al menos yo, como agente, no veo— que sugieren que el club no está gestionando las cosas de la mejor manera posible con él».
La llegada del joven y respetado excentrocampista Xabi Alonso como entrenador podría ayudar a convencer a Fernández de que se quede.