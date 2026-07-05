¿El «último baile» de Cristiano Ronaldo? El portero español Unai Simón no cree que el mejor jugador portugués de la historia haya dicho adiós a los Mundiales, pese a estar ya pasado su «momento álgido»

Antes del partido eliminatorio, Simon analizó el reto de enfrentarse a Ronaldo y destacó su eficacia dentro del área pese a su edad.

«El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo que hace seis o siete años, cuando estaba en su mejor momento», afirmó Simon, según recoge O Jogo. «Pero debemos mantenerlo lo más lejos posible del área. En la final de la Liga de Naciones recibió un balón dentro del área y marcó. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo.

«Dentro del área se gira, busca pases en profundidad y crea espacios. Tiene gran experiencia y se entiende a la perfección con sus compañeros. Si entra, es decisivo. Debemos estar preparados».