Durante los dos últimos años, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos (USWNT) apenas tuvo una delantera disponible: Trinity Rodman. Sophia Wilson y Mallory Swanson se ausentaron por embarazo y maternidad. Ahora, Hayes las recupera a las tres en un momento clave.

En los Juegos Olímpicos de 2024 sumaron 10 goles y cinco asistencias, con Swanson marcando el gol de la victoria en la final. Pero no es solo nostalgia: con la clasificación mundialista cerca, Hayes insiste en que este reencuentro es parte de un proceso mayor.

«Es fantástico tener a Trinity y a nuestras dos mamás futbolistas de vuelta, tanto dentro como fuera del campo», dijo Hayes. «Pero debemos prepararnos para la fase de clasificación al Mundial y unir al grupo. Hay que crear vínculos entre las jugadoras, y con el poco tiempo que queda, cada minuto cuenta».

El resto de la plantilla combina veteranas como Lindsey Horan, Rose Lavelle y Emily Sonnett con jóvenes promesas como Riley Jackson y las hermanas Alyssa y Gisele Thompson. Por lesión se ausentan la central del Chelsea Naomi Girma, la delantera del San Diego Wave Cat Macario y la centrocampista del Manchester City Sam Coffey.

Tierna Davidson regresa, y cuatro futbolistas ya superan los 100 partidos: Heaps (176), Lavelle (120), Sonnett (116) y Swanson (103).

Con las hermanas Thompson, el regreso del «Triple Espresso» y una defensa de gran profundidad, la selección está un paso más cerca del equipo que buscará el billete para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.