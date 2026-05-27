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El «Triple Espresso» se reúne de nuevo: Mal Swanson, Trinity Rodman y Sophia Wilson, convocadas con la selección femenina de Estados Unidos para los partidos en Brasil
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Reunidos
Durante los dos últimos años, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos (USWNT) apenas tuvo una delantera disponible: Trinity Rodman. Sophia Wilson y Mallory Swanson se ausentaron por embarazo y maternidad. Ahora, Hayes las recupera a las tres en un momento clave.
En los Juegos Olímpicos de 2024 sumaron 10 goles y cinco asistencias, con Swanson marcando el gol de la victoria en la final. Pero no es solo nostalgia: con la clasificación mundialista cerca, Hayes insiste en que este reencuentro es parte de un proceso mayor.
«Es fantástico tener a Trinity y a nuestras dos mamás futbolistas de vuelta, tanto dentro como fuera del campo», dijo Hayes. «Pero debemos prepararnos para la fase de clasificación al Mundial y unir al grupo. Hay que crear vínculos entre las jugadoras, y con el poco tiempo que queda, cada minuto cuenta».
El resto de la plantilla combina veteranas como Lindsey Horan, Rose Lavelle y Emily Sonnett con jóvenes promesas como Riley Jackson y las hermanas Alyssa y Gisele Thompson. Por lesión se ausentan la central del Chelsea Naomi Girma, la delantera del San Diego Wave Cat Macario y la centrocampista del Manchester City Sam Coffey.
Tierna Davidson regresa, y cuatro futbolistas ya superan los 100 partidos: Heaps (176), Lavelle (120), Sonnett (116) y Swanson (103).
Con las hermanas Thompson, el regreso del «Triple Espresso» y una defensa de gran profundidad, la selección está un paso más cerca del equipo que buscará el billete para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
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Plantilla al completo
PORTERAS: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
DEFENSAS: Tierna Davidson (Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Tara Rudd (Washington Spirit), Emily Sonnett (Gotham FC), Gisele Thompson (Angel City FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC)
CENTROCAMPISTAS: Croix Bethune (Kansas City Current), Lindsey Heaps (OL Lyonnes), Claire Hutton (Bay FC), Riley Jackson (North Carolina Courage), Rose Lavelle (Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyonnes)
DELANTERAS: Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Emma Sears (Racing Louisville FC; 19/6), Ally Sentnor (Kansas City Current), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea FC), Sophia Wilson (Portland Thorns FC)
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Los preparativos para el Mundial siguen adelante
Estados Unidos es segundo en la clasificación de la FIFA y Brasil es sexto. Estos partidos serán una prueba clave para la selección femenina de Estados Unidos, que busca clasificarse para la Copa Mundial Femenina de 2027, en Brasil. Ambas selecciones se han enfrentado 43 veces, seis de ellas en territorio brasileño. Los estadios donde se jugarán estos dos amistosos en junio también albergarán la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
«Este viaje ofrece a las jugadoras la oportunidad de conocer Brasil, su cultura, sus estadios y su afición, y sobre todo de medirse a las anfitrionas del Mundial», afirmó Hayes. «Pocos retos en el fútbol femenino se comparan con visitar Brasil y enfrentarlo en su tierra, así que esperamos aprender de esta experiencia».
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¿Y ahora qué?
La selección femenina de fútbol de Estados Unidos jugará contra Brasil el 6 de junio en el Neo Química Arena de São Paulo y el 9 de junio en el Arena Castelão de Fortaleza. Hayes convocará a 23 jugadoras para cada partido; es la primera vez desde 2014 que Estados Unidos visita Brasil.