El «Triple Espresso» encabeza la convocatoria de Emma Hayes para la clasificación mundialista: Naomi Girma y Emily Sonnett, bajas por lesión
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El «Triple Espresso» tiene competencia en ataque
La última vez que Hayes alineó juntas a Trinity Rodman, Sophia Wilson y Mallory Swanson, Swanson marcó el gol que dio a Estados Unidos la victoria ante Brasil y el oro olímpico. Hayes ha incluido a las tres en su convocatoria de 23 jugadoras para el Campeonato Femenino de la Concacaf, en el que una victoria ante El Salvador el 27 de noviembre clasificaría a Estados Unidos para el Mundial de 2027 en Brasil.
Es la tercera convocatoria estadounidense desde París que reúne a las tres delanteras, pero Ashley Sanchez también ha hecho méritos para ser titular. La atacante del North Carolina Courage ganó la Bota de Oro de la NWSL con 20 goles. En octubre, además, mostró a Hayes lo bien que puede compenetrarse con Wilson: Wilson asistió a Sanchez para iniciar la remontada tras ir dos goles por debajo ante España. Swanson salió del banquillo y marcó el empate en el minuto 86 para cerrar el 2-2.
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La convocatoria completa
PORTERAS: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 12), Mandy McGlynn (Utah Royals FC, 6), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, Inglaterra; 8)
DEFENSAS: Tierna Davidson (Gotham FC; 72/3), Kate Del Fava (Utah Royals FC; 1/0), Emily Fox (Arsenal FC, Inglaterra; 80/1), Avery Patterson (Houston Dash; 15/1), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 12/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 9/1)
CENTROCAMPISTAS: Croix Bethune (Kansas City Current; 7/1), Sam Coffey (Manchester City, Inglaterra: 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 180/40), Claire Hutton (Bay FC; 22/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 124/29), Lily Yohannes (OL Lyonnes, Francia; 22/1)
DELANTERAS: Michelle Cooper (Kansas City Current; 16/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 59/13), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 30/4), Mallory Swanson (Chicago Stars; 105/39), Alyssa Thompson (Chelsea FC, Inglaterra; 34/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 65/25)
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Más declaraciones y/o reacciones en redes sociales
Hayes afronta la clasificación sin dos de sus centrales más experimentadas. Girma, que jugó por última vez con Estados Unidos en abril, permanecerá en el Chelsea para continuar su recuperación. Esta temporada marcó con el Chelsea ante la Real Sociedad en la fase de clasificación de la Champions League. Sonnett se recupera de la operación a la que se sometió en julio para reparar una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.
Tierna Davidson y Kennedy Wesley formaron la pareja de centrales titular en los dos amistosos de octubre ante España, por lo que Hayes puede volver a recurrir a ellas en Texas. La defensa del Angel City Evelyn Shores es la única jugadora de la convocatoria que aún espera debutar con la selección absoluta.
En el centro del campo, Sam Coffey, del Manchester City, regresa tras perderse las ventanas internacionales de junio y octubre. Lindsey Heaps es la jugadora con más internacionalidades de la convocatoria, con 180. Es una de las siete convocadas que participaron en la victoria por 5-0 ante Jamaica en la fase de clasificación de 2022, cuando Wilson marcó dos goles y Swanson asistió a Rodman en el último.
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¿Qué viene ahora?
Estados Unidos llega al primer torneo de la Concacaf de Hayes con un balance de ocho victorias, tres derrotas y un empate. El partido ante El Salvador comenzará a las 20:30, hora del Este, del 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas. Los cuatro equipos que ganen sus cuartos de final se clasificarán directamente para el Mundial. Si Estados Unidos pierde, disputará una eliminatoria el 2 de diciembre en la que una victoria le daría una plaza en la repesca intercontinental de la FIFA.
«Ha sido un gran año de crecimiento y aprendizaje para nuestro equipo, y durante mucho tiempo nos hemos centrado en clasificarnos para el Mundial. Ahora ha llegado ese momento», dijo Hayes.
El torneo también otorga tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya está clasificado como anfitrión, así que, si termina entre los tres primeros, el cuarto clasificado también irá a los Juegos.
«Quiero ver una regularidad incansable en nuestras jugadoras, tanto individualmente como en equipo, y quiero que seamos de élite en las dos áreas», dijo Hayes. «Si lo conseguimos, confío en que esas actuaciones nos permitirán cumplir nuestros estándares y objetivos. Es mi primer torneo de la Concacaf y también el primero para muchas de nuestras jugadoras, así que todas esperamos con ganas la experiencia».
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