El trío de los Faraones: nuestro objetivo es derrotar a Bélgica... y no le tenemos miedo a nadie

Egipto debutará hoy lunes en el Mundial 2026 ante Bélgica.

Egipto comparte el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Yasser Ibrahim, defensa de los Faraones, afirmó en la cuenta de la Federación Egipcia en X: «El partido contra Bélgica no será fácil, pero nuestro objetivo es sumar los tres primeros puntos».

Y añadió: «Estamos preparados para frenar su potencia ofensiva y hacer felices a nuestros aficionados».

Y subrayó: «La selección de Egipto no le teme a nadie; además, Hossam Hassan es una figura fuerte y un gran entrenador».