El trío argentino a Messi: las palabras no alcanzan ante tu legado, eres el más grande de la historia

Las estrellas de la selección argentina reaccionaron al anuncio de la leyenda de la Albiceleste, Lionel Messi, sobre su retirada del fútbol internacional, este lunes por la noche.

Messi se dirigió a sus aficionados con un comunicado oficial, publicado en su cuenta de la plataforma "Instagram", y dijo: "Después de todo este tiempo desde la final del Mundial, y tras una profunda reflexión, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento".

Numerosas estrellas de la selección que acompañaron recientemente a Messi en el camino para romper la resistencia de los grandes títulos, bajo la dirección del entrenador Lionel Scaloni, comentaron la decisión con sentimientos encontrados y palabras de orgullo y gratitud hacia el capitán histórico.