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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El trío argentino a Messi: las palabras no alcanzan ante tu legado, eres el más grande de la historia

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
R. De Paul
L. Paredes
Nicolás Tagliafico
España
Argentina
EE. UU.

Palabras conmovedoras del capitán histórico

Las estrellas de la selección argentina reaccionaron al anuncio de la leyenda de la Albiceleste, Lionel Messi, sobre su retirada del fútbol internacional, este lunes por la noche.

Messi se dirigió a sus aficionados con un comunicado oficial, publicado en su cuenta de la plataforma "Instagram", y dijo: "Después de todo este tiempo desde la final del Mundial, y tras una profunda reflexión, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento".

Numerosas estrellas de la selección que acompañaron recientemente a Messi en el camino para romper la resistencia de los grandes títulos, bajo la dirección del entrenador Lionel Scaloni, comentaron la decisión con sentimientos encontrados y palabras de orgullo y gratitud hacia el capitán histórico.

  • Rodrigo de Paul: eres el mejor de la historia

    Rodrigo De Paul, amigo íntimo de Messi en la selección de Argentina y en el Inter Miami, escribió a través de una historia en Instagram: "(Gracias por) tu amor incondicional a nuestro país, tus batallas internas para no rendirte jamás, tu fuerza inquebrantable frente a la injusticia siempre, tu liderazgo y tu humanidad con cada jugador que entra a la concentración para que se sienta cómodo, y tus gestos delicados hacia cada uno de los integrantes de la selección nacional".

    Y añadió al final de su mensaje: "Gracias, mejor jugador de todos los tiempos. Gracias por hacernos tan felices. No te imaginas cuántas sonrisas dibujaste. Eres eterno en nuestra memoria para siempre".

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  • Leandro Paredes: soy muy afortunado por haber jugado a tu lado

    Leandro Paredes envió un mensaje directo al capitán de la selección en el que dijo, a través de Instagram: "Una noticia, pero está claro que no fue así. Gracias por todo lo que me diste como argentino, como aficionado de la selección, como compañero y como amigo".

    Y continuó: "Las palabras se quedan cortas cuando se trata de hablar de ti, de tu legado y de tu grandeza como jugador y, sobre todo, como persona. Soy muy afortunado por haber jugado a tu lado en este hermoso recorrido con nuestra selección, tu selección".

    Y concluyó: "Te quiero, 'flaco', ¡te deseo siempre toda la felicidad! Nuestro país te estará agradecido para siempre por todos los momentos inolvidables que nos regalaste".


    Nicolás Tagliafico también publicó una foto en la que aparece junto a Messi abrazándose, a través de una historia en Instagram, y se limitó a la frase: "Gracias para siempre".

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  • Los clubes se suman a la caravana de eliminados

    Los mensajes de despedida no se limitaron a los compañeros de Messi, ya que los clubes de fútbol argentinos reaccionaron ante la decisión.

    River Plate publicó una imagen de un aficionado que sostenía la camiseta de la selección de Argentina con el número 10 en las gradas del estadio "Monumental" de Buenos Aires, portando un mensaje de agradecimiento al capitán de la selección, en el que escribió: "Gracias, capitán". El histórico club también publicó varias imágenes de Messi en el mismo estadio, documentando algunos de sus momentos históricos allí.



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