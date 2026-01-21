El tricampeón de Champions League abre negociaciones por Emiliano 'Dibu' Martínez y complica al Aston Villa

Aunque Emiliano Martínez ha disfrutado de una etapa destacada como guardián del Aston Villa, su nombre aparece con frecuencia en las especulaciones del mercado de fichajes. Al final de la temporada pasada, el portero de 33 años pareció despedirse de la afición en Villa Park, un gesto que alimentó los rumores sobre una posible salida.

En aquel momento, el técnico Unai Emery se mostró cauto al respecto: “Veremos. Es el último partido aquí esta temporada y no lo sé. Tendremos que ver qué pasa con el equipo y con los jugadores, aunque, por supuesto, están respondiendo en el campo”.

Finalmente, ninguna transferencia se concretó. Se cree que Rúben Amorim lo tenía en la mira para el Manchester United, pero los Red Devils optaron por fichar al joven belga Senne Lammens, mientras que el interés previo desde la Saudi Pro League tampoco llegó a materializarse. Martínez sigue siendo jugador del Villa y ha disputado 21 partidos en la presente temporada, contribuyendo a que los Villans ocupen actualmente el tercer puesto de la Premier League.