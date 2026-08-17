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Manchester Cityai

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El "triángulo de las Bermudas" se completa con la baja de Rodri: el City se enfrenta al aterrador escenario del Manchester United

FEATURES
P. Guardiola
Rodri
Manchester City
Premier League
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Community Shield
E. Maresca
S. Ferguson
Manchester United
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La caída en la primera prueba real tras la era Guardiola

En una sola noche, y tras una dura derrota ante el Arsenal en la Community Shield, el Etihad Stadium pareció despedir su era dorada en silencio. La derrota por 0-3 ante el Arsenal en el partido de la Community Shield inglesa no fue un simple resultado pasajero en un encuentro de carácter amistoso, sino la primera señal clara de que el proyecto construido a lo largo de más de una década empezaba a resquebrajarse desde sus raíces.

La marcha de Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, y del genial entrenador español Pep Guardiola, junto a la cercana despedida de Rodri, transforma al conjunto celeste de una máquina de dominio invencible a un equipo que busca una nueva identidad en un terreno desconocido.

Hoy el club inglés se enfrenta a una pregunta decisiva que resuena en los pasillos del fútbol inglés: ¿podrán los citizens evitar el destino que vivió su rival, el Manchester United, tras la marcha de Sir Alex Ferguson? ¿O la salida de los tres pilares de una sola vez lo obligará a empezar prácticamente desde cero, en medio de la presión de los resultados y el aumento del techo de expectativas? La respuesta ya no es teórica, sino que ha empezado a tomar forma sobre el terreno de juego.

Cualquiera que asuma las riendas del City tras los protagonistas que forjaron la época dorada —jugadores, directiva y cuerpo técnico— se encontrará ante un enorme desafío. Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola, lo comprendió rápidamente. 

Un entrenador competente que triunfó con el Leicester City y el Chelsea y conquistó títulos, pero que chocó contra el muro del Arsenal en su primera prueba oficial, dejando al equipo con una estrepitosa derrota y la sensación de que los días difíciles ya han comenzado de verdad en el Etihad Stadium.

  • La caída de los pilares que forjaron la leyenda cambia el rumbo

    A pesar de la estabilidad en la propiedad y de la permanencia de Ferran Soriano en su cargo como cerebro financiero y operativo, el Manchester City perdió el primer pilar que lo convirtió en un club legendario en menos de un año: Txiki Begiristain, el mejor director deportivo de la era moderna, que decidió dar un paso al costado en silencio hace más de un año.

    Begiristain ayudó en el proceso de transición y asesoró a su sucesor, Hugo Viana, durante los primeros meses, pero la diferencia se fue haciendo evidente con el paso del tiempo. Fue el hombre que fichó a Haaland por 60 millones y a Rodri por 70 millones, y que construyó un equipo de enorme coste que compensó con ventas inteligentes. Viana, en cambio, ya ha superado los 130 millones en apenas dos fichajes este verano.

    Este cambio en el enfoque de las incorporaciones no es un detalle administrativo, sino una señal de que la visión a largo plazo que forjó al City ha empezado a cambiar, tal como le ocurrió al Manchester United tras la marcha de Sir Alex Ferguson.

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  • Pep Guardiola: la leyenda irremplazable

    Guardiola es el segundo pilar que cae del sistema del City. Además de su genialidad táctica y su capacidad para lograr el éxito de forma reiterada, gozaba de una influencia absoluta dentro del club.

    Pep era "intocable", ganara o perdiera, una posición a la que ningún otro entrenador —incluido Maresca— puede llegar.

    La diferencia entre alguien que se sabe inmortal y el resto de los entrenadores se refleja directamente en los resultados y el rendimiento. Cuando Guardiola se marche, no solo se irá con él su estilo, sino también la sensación de certeza y el dominio psicológico que impuso sobre los rivales durante años.

    Este vacío también se asemeja en gran medida a lo que vivió el Manchester United tras Ferguson, cuando se sucedieron los experimentos en el banquillo sin que el club recuperara su antigua majestuosidad durante muchos años.

  • Rodri, la columna vertebral cuya ausencia amenaza con derrumbar al City

    El tercer y más peligroso pilar, Rodri, está a punto de abandonar el club. Pocos son los centrocampistas que han tenido la capacidad de transformar a todo un equipo de un nivel a otro, pero con Rodri el City era un equipo campeón, y sin él era un equipo completamente diferente.

    Durante su anterior periodo de lesión se hizo evidente una clara fragilidad en el centro del campo, y se puso de manifiesto que el equipo carecía del equilibrio y la disciplina que aportaba el capitán español. Por eso su cercana marcha parece un golpe duro y difícil de compensar a corto plazo.

    La historia del fútbol está llena de ejemplos de clubes que perdieron a su jugador clave y vieron desplomarse su rendimiento, y el City no es una posible excepción en esta ecuación.

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  • ¿Comenzará el Manchester City un proyecto desde cero?

    La respuesta no es sencilla. Por un lado, el club sigue contando con enormes recursos económicos, una infraestructura moderna y una propiedad estable. Pero, por otro lado, la pérdida de las tres mentes que construyeron el proyecto significa que el equipo entra en una etapa de auténtica refundación.

    Maresca afronta la tarea de construir una nueva identidad en medio de la presión por los resultados inmediatos, algo que aún no ha experimentado en un club del tamaño del City. La derrota ante el Arsenal en la Community Shield no es un criterio definitivo, pero puso al descubierto una falta de equilibrio y solidez que habían sido rasgos característicos del equipo en los últimos años.

    Si los decepcionantes resultados persisten al inicio de la temporada, el club podría verse obligado a emprender una reconstrucción casi total, tal y como le ocurrió al United tras el final de la era Ferguson.

  • El fantasma del Manchester United asoma en el horizonte

    Lo que sufrió el Manchester United después de 2013 se considera una lección dura para cualquier club que pierde sus pilares fundamentales de una sola vez: años de desorden administrativo, técnico y de un enorme gasto sin un retorno real. El City tiene actualmente la oportunidad de evitar ese mismo escenario gracias a la continuidad de la propiedad y a la planificación financiera.

    Sin embargo, la primera señal llegó ayer, y el temor a que se repita la experiencia se ha vuelto legítimo: el equipo cuyo éxito se cimentó en Txiki, Pep y Rodri quizá no vuelva a repetirse con la misma fuerza otra vez.

    Los próximos meses determinarán si el Manchester City es capaz de superar esta etapa con las mínimas pérdidas, o si entrará en un largo túnel de reconstrucción parecido al que vivió su eterno rival durante años.