El "triángulo de las Bermudas" se completa con la baja de Rodri: el City se enfrenta al aterrador escenario del Manchester United

En una sola noche, y tras una dura derrota ante el Arsenal en la Community Shield, el Etihad Stadium pareció despedir su era dorada en silencio. La derrota por 0-3 ante el Arsenal en el partido de la Community Shield inglesa no fue un simple resultado pasajero en un encuentro de carácter amistoso, sino la primera señal clara de que el proyecto construido a lo largo de más de una década empezaba a resquebrajarse desde sus raíces.

La marcha de Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, y del genial entrenador español Pep Guardiola, junto a la cercana despedida de Rodri, transforma al conjunto celeste de una máquina de dominio invencible a un equipo que busca una nueva identidad en un terreno desconocido.

Hoy el club inglés se enfrenta a una pregunta decisiva que resuena en los pasillos del fútbol inglés: ¿podrán los citizens evitar el destino que vivió su rival, el Manchester United, tras la marcha de Sir Alex Ferguson? ¿O la salida de los tres pilares de una sola vez lo obligará a empezar prácticamente desde cero, en medio de la presión de los resultados y el aumento del techo de expectativas? La respuesta ya no es teórica, sino que ha empezado a tomar forma sobre el terreno de juego.

Cualquiera que asuma las riendas del City tras los protagonistas que forjaron la época dorada —jugadores, directiva y cuerpo técnico— se encontrará ante un enorme desafío. Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola, lo comprendió rápidamente.

Un entrenador competente que triunfó con el Leicester City y el Chelsea y conquistó títulos, pero que chocó contra el muro del Arsenal en su primera prueba oficial, dejando al equipo con una estrepitosa derrota y la sensación de que los días difíciles ya han comenzado de verdad en el Etihad Stadium.