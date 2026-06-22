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El traspaso de Mason Greenwood pende de un hilo, ya que la Roma espera ofertas por el jugador, en el punto de mira del Arsenal y el PSG, para financiar la puja por el delantero inglés
El Marsella se enfrenta a la presión de la DNCG por la venta de Greenwood
El Marsella busca traspasar a Greenwood antes del martes, cuando comparecerá ante la DNCG. El club espera obtener entre 50 y 55 millones de euros con la venta del delantero.
Pese a la urgencia en el Stade Vélodrome, la operación está estancada: la Roma, principal candidata, no puede cerrar el fichaje hasta equilibrar sus cuentas para cumplir con el juego limpio financiero.
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El obstáculo del Juego Limpio Financiero para la Roma
Según Il Messaggero, la Roma necesita obtener unos 50 millones de euros en plusvalías antes de junio para poder fichar a Greenwood. Para ello debe vender primero a varios jugadores, lo que condiciona el futuro del delantero en la capital italiana.
El retraso genera tensión en Marsella, pues cada día afecta su gestión del mercado. Aunque Greenwood aceptaría el traspaso y ya hay principio de acuerdo sobre un contrato de unos 5 millones de euros anuales, la falta de liquidez en Roma impide las firmas definitivas.
El efecto dominó de Manu Kone
En un giro inesperado, la Roma está dispuesta a «sacrificar» al centrocampista Manu Koné para obtener fondos. El francés interesa al Arsenal y al Chelsea, pero prefiere fichar por el París Saint-Germain, lo que complica la operación y frena la planificación financiera del club italiano.
Aunque aún no han presentado oferta, la posible implicación del PSG ralentiza indirectamente la operación que Roma espera.
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No hay alternativa para Greenwood
Sin un plan B claro para Greenwood, el OM solo puede esperar que Arsenal o Chelsea aceleren las negociaciones por Kone, o que la Roma cubra su déficit de 50 millones de euros. Mientras no haya solución, el delantero inglés sigue en el limbo y la presentación financiera del Marsella ante la DNCG permanece incierta.