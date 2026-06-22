El traspaso de Mason Greenwood pende de un hilo, ya que la Roma espera ofertas por el jugador, en el punto de mira del Arsenal y el PSG, para financiar la puja por el delantero inglés

El Marsella busca traspasar a Greenwood antes del martes, cuando comparecerá ante la DNCG. El club espera obtener entre 50 y 55 millones de euros con la venta del delantero.

Pese a la urgencia en el Stade Vélodrome, la operación está estancada: la Roma, principal candidata, no puede cerrar el fichaje hasta equilibrar sus cuentas para cumplir con el juego limpio financiero.



