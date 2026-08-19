El Trabzonspor aún no ha alcanzado un acuerdo final en las conversaciones en curso con el Al Hilal sobre un posible traspaso del delantero uruguayo Darwin Nunez. Según informaciones del periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, como las negociaciones por Nunez todavía no han encontrado un punto de avance, un gran giro en el mercado de fichajes hizo que el delantero francés Benzema fuera ofrecido directamente al club turco en su lugar.

Antes de esta operación, el Trabzonspor ya realizó una incorporación de primer nivel al fichar a Mohamed Salah. El 6 de agosto de 2026, Salah firmó un contrato de dos años con el club tras llegar como agente libre después de la expiración de su contrato con el Liverpool.



