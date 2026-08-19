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El Trabzonspor estudia un movimiento sensacional para reunir a Karim Benzema con Mohamed Salah
El acercamiento del Trabzonspor
El Trabzonspor aún no ha alcanzado un acuerdo final en las conversaciones en curso con el Al Hilal sobre un posible traspaso del delantero uruguayo Darwin Nunez. Según informaciones del periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, como las negociaciones por Nunez todavía no han encontrado un punto de avance, un gran giro en el mercado de fichajes hizo que el delantero francés Benzema fuera ofrecido directamente al club turco en su lugar.
Antes de esta operación, el Trabzonspor ya realizó una incorporación de primer nivel al fichar a Mohamed Salah. El 6 de agosto de 2026, Salah firmó un contrato de dos años con el club tras llegar como agente libre después de la expiración de su contrato con el Liverpool.
- AFP
Conversaciones simultáneas en marcha
Además de Salah, el club reforzó su plantilla con el fichaje de la estrella caboverdiana del Mundial Sidny Lopes Cabral. Además, el 3 de julio de 2026, Andre Onana regresó al Trabzonspor cedido por segundo año consecutivo tras las informaciones sobre su vuelta para la temporada 2026-27.
Tras el sorprendente acercamiento por Benzema, ya han comenzado oficialmente las conversaciones paralelas entre el Trabzonspor y la exestrella del Real Madrid. La cúpula del club está evaluando actualmente la viabilidad de la oferta, mientras avanzan las conversaciones por separado con el Al Hilal.
Evaluando la trayectoria profesional
Benzema presume de una carrera ilustre, marcada por numerosos títulos de la Champions League y honores nacionales logrados durante su legendaria etapa en el Real Madrid. Durante su etapa en Arabia Saudí, registró 48 goles en 75 partidos a lo largo de cinco temporadas en la Saudi Pro League, pasando sus tres primeras campañas en el Al-Ittihad antes de marcharse al Al Hilal como agente libre en el último día del mercado de fichajes de invierno 2025-26, firmando un contrato hasta 2027.
Su amplia experiencia al más alto nivel del fútbol de clubes europeo y saudí constituye la base de su perfil. Esto le sitúa como un veterano delantero de alto perfil que atrae la atención en el mercado regional de fichajes.
- ABACAPRESS
Próximos pasos en el mercado
El Trabzonspor continúa en contacto con los representantes de Benzema mientras, al mismo tiempo, ultima conversaciones paralelas con el Al Hilal. El club debe resolver los detalles estructurales y administrativos de estas negociaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes.
Los próximos avances dependerán del resultado de las reuniones entre la directiva del club y el entorno del jugador en los próximos días.
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