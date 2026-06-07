El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, confirmó que el Tottenham ha presentado dos ofertas por Van Hecke, ambas rechazadas. El central de 25 años es clave para los Spurs, que buscan reforzar su defensa tras sufrir por la permanencia la pasada temporada. Aunque el jugador entra en su último año de contrato, el club de la costa sur pide cerca de 50 millones de libras.

En declaraciones a talkSPORT, Barber reconoció: «Siempre habrá interés por nuestros mejores jugadores, y desde hace tiempo en el caso de Jan Paul. Hemos rechazado dos ofertas del Tottenham en la última semana».