El Tottenham trama un plan para contratar a Mauricio Pochettino, un exjugador muy popular, como entrenador interino hasta el verano.
El plan de los Spurs para traer de vuelta a Pochettino
Según el Telegraph, los Spurs quieren volver a contratar a Pochettino tras el despido de Frank, pero se enfrentan a la posibilidad de tener que esperar hasta después de la conclusión del Mundial de 2026. Los aficionados de los Spurs corearon el nombre del argentino durante su derrota ante el Newcastle, tras haber pasado cinco años al frente del equipo entre 2014 y 2019. Llevó al club a la final de la Liga de Campeones y también supervisó más de un intento por ganar el título. En la última temporada en White Hart Lane, llevó a uno de los mejores equipos de los Spurs de la era moderna a una campaña invicta en casa.
Según el informe, la directiva del norte de Londres es consciente del cariño que se le profesa al exentrenador del Chelsea y del París Saint-Germain, pero no está claro si estaría dispuesto a dar el paso si los Spurs sufrieran la pesadilla de descender a la Championship. Fuentes cercanas al periódico afirmaron que Pochettino «volvería al club» si se lo pidieran.
¿Un interino hasta el verano?
Los Spurs podrían optar por nombrar primero a un entrenador interino, como hizo el Manchester United cuando contrató a Michael Carrick tras despedir a Rubén Amorim. Se ha barajado la posibilidad de fichar a Robbie Keane, antiguo delantero del club, aunque actualmente tiene contrato con el club húngaro Ferencvaros. Se le considera el «candidato Carrick», y la única opción interna sería John Heitinga, que fue nombrado miembro del cuerpo técnico de Frank el mes pasado. Se espera que busquen un candidato externo, lo que ha dejado el futuro de Heitinga en el aire, pero puede suponer un impulso para las posibilidades de Keane.
También se ha informado del interés por Roberto De Zerbi, el exentrenador del Brighton que recientemente dejó el Marsella. Sin embargo, solo ha abandonado el club francés esta semana y no está claro si estaría dispuesto a volver tan pronto a los banquillos, ni si se le ha preguntado. Anteriormente también se ha mostrado interés por Oliver Glasner, Andoni Iraola y Marco Silva.
¿Podrán sobrevivir los Spurs?
Los Spurs emitieron un comunicado sobre la salida de Frank, insistiendo en que «se marcharía hoy», en lugar de afirmar que se trataba de una salida de mutuo acuerdo o de un despido.
Dijeron: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank se marchará hoy.
Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada.
Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo de sí para hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».
La situación del Tottenham dejaba claro que el puesto de Frank se había vuelto insostenible: el equipo no ha ganado ningún partido de liga en 2026, y su última victoria fue el 28 de diciembre, por 1-0 contra el Crystal Palace en Selhurst Park. Quedan 12 partidos por disputar esta temporada y el próximo será contra el Arsenal, en lo que podría ser el primer partido del nuevo entrenador interino.
¿Qué viene después?
Los Spurs han anunciado que el extremo Wilson Odobert se perderá el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior en el partido contra el Newcastle. A continuación les espera un enfrentamiento crucial contra los Gunners. Una victoria sería muy beneficiosa para los Spurs y podría suponer un revés para las aspiraciones al título de los Gunners. El Arsenal, por supuesto, es líder de la tabla, y se dice que Frank estaba algo obsesionado con el rival del norte de Londres antes de su despido.
