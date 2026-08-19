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Moataz Elgammal

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El Tottenham trabaja en un audaz doble fichaje de los atacantes del Manchester City Savinho y Omar Marmoush

Fichajes
O. Marmoush
Savinho
Tottenham
Manchester City
Premier League

El Tottenham Hotspur avanza en las negociaciones para fichar a los atacantes del Manchester City Savinho y Omar Marmoush. El entrenador Roberto De Zerbi está decidido a reforzar su línea ofensiva con ambos, pese a que el club ya ha gastado mucho este verano. Este doble golpe añadiría una enorme profundidad a la plantilla y pondría el broche a un mercado de fichajes increíblemente ajetreado para el ambicioso club del norte de Londres.

  • Avanzan las conversaciones con el Manchester City

    Según The Athletic, el Tottenham está trabajando en una operación para hacerse con Savinho y Marmoush, ambos procedentes del Manchester City. Aún no hay nada cerrado, pero las conversaciones entre los dos clubes de la Premier League avanzan bien. El Spurs ya intentó fichar a Savinho el verano pasado, pero el City no estaba dispuesto a vender al brasileño. Sin embargo, Savinho quedó fuera de la convocatoria en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield del domingo. Mientras tanto, también se ha considerado probable que Marmoush salga del City en este mercado de fichajes, tras haber ejercido como suplente de Erling Haaland.

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  • Manchester City FC v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gran desembolso estival para el Tottenham Hotspur

    Asegurar a Savinho y Marmoush añadiría todavía más movimiento a un verano increíblemente ajetreado para el Tottenham. El club ya ha gastado un total de 229,5 millones de libras en Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke. Junto a estas enormes incorporaciones, los Spurs también han fichado a Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka como agentes libres. A pesar de este desembolso histórico, el Tottenham sigue cumpliendo con la normativa financiera. Gran parte de esta capacidad de gasto se debe a un cambio estratégico de los propietarios mayoritarios, ENIC, que ahora están inyectando fondos en el club, unido a lucrativas ventas de jugadores, como la de Luka Vuskovic al Brighton por 46 millones de libras garantizados.

  • Cumpliendo una promesa de fichaje

    A principios de este mes, De Zerbi reveló que el Tottenham estaba preparando un sorprendente fichaje «bomba». Tottenham necesita desesperadamente refuerzos en ataque, ya que a Richarlison solo le queda un año de contrato y Dominic Solanke ha tenido problemas con las lesiones.

    Marmoush marcó 15 goles en 17 partidos durante su última media temporada en el Eintracht Frankfurt antes de fichar por el City, y el Tottenham esperará que pueda replicar esa forma en el norte de Londres. Incorporar a ambos atacantes proporcionaría a De Zerbi la potencia ofensiva necesaria, consolidando su condición de aspirante al top 4 y cumpliendo la audaz promesa del entrenador a los aficionados.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    ¿Qué le espera ahora al Tottenham?

    El Tottenham se centrará ahora en cerrar los acuerdos con el Manchester City antes de que se cierre el mercado de fichajes. Si el Tottenham logra hacerse con ambos atacantes, De Zerbi contará con uno de los ataques más temibles de la Premier League. Los aficionados esperarán con impaciencia para ver si estas incorporaciones pueden impulsar al equipo hacia un puesto entre los cuatro primeros esta temporada.

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