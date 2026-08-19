El Tottenham trabaja en un audaz doble fichaje de los atacantes del Manchester City Savinho y Omar Marmoush

A principios de este mes, De Zerbi reveló que el Tottenham estaba preparando un sorprendente fichaje «bomba». Tottenham necesita desesperadamente refuerzos en ataque, ya que a Richarlison solo le queda un año de contrato y Dominic Solanke ha tenido problemas con las lesiones.

Marmoush marcó 15 goles en 17 partidos durante su última media temporada en el Eintracht Frankfurt antes de fichar por el City, y el Tottenham esperará que pueda replicar esa forma en el norte de Londres. Incorporar a ambos atacantes proporcionaría a De Zerbi la potencia ofensiva necesaria, consolidando su condición de aspirante al top 4 y cumpliendo la audaz promesa del entrenador a los aficionados.