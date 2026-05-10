En una entrevista exclusiva, Rosenthal elogió a Micky van de Ven y lo situó por encima de sus compañeros como el mejor central actual. El holandés de 25 años ha sido uno de los pocos brillos de los Spurs esta temporada gracias a su velocidad y presencia física en la Premier League.

«Para mí, es el mejor defensa del mundo», declaró Rosenthal a Flashscore. «Es el central más rápido y, al final de la temporada, seguro que los dos o tres clubes más grandes intentarán ficharlo, ya sea que el Tottenham se mantenga o descienda».