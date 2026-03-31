El Tottenham insiste en convencer a Roberto De Zerbi. El entrenador italiano es la primera opción del club tras la salida de Igor Tudor; el exentrenador del Marsella se ha mostrado abierto a la posibilidad de sentarse en el banquillo de los Spurs, pero preferiría posponer cualquier decisión hasta el final de la temporada, para ver si el equipo logra mantenerse en la categoría. El club, sin embargo, necesita un líder de inmediato y la intención es no contratar a un entrenador interino para terminar la temporada, sino a un técnico que pueda quedarse también en el futuro; por eso, entre las diversas hipótesis se baraja la de ofrecer a De Zerbi un contrato con cláusula de rescisión en caso de descenso. El Daily Mail entra en detalle sobre las cifras que se le podrían ofrecer a De Zerbi: un salario de 12 millones por temporada durante cinco años, lo que le convertiría en el segundo entrenador mejor pagado de la Premier League después de Pep Guardiola.
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El Tottenham sigue insistiendo en fichar a De Zerbi, pero los aficionados protestan: «No lo queremos». El precedente con Gattuso y el otro italiano entre los candidatos
LA CAMPAÑA DE LOS AFICIONADOS CONTRA DE ZERBI
El técnico italiano sigue reflexionando, pero mientras tanto los aficionados del Tottenham también se posicionan: «Not to De Zerbi» es la campaña que están llevando a cabo los seguidores de los Spurs para expresar su opinión. Ya se produjo un caso similar en 2021, cuando Rino Gattuso estuvo a punto de hacerse cargo del banquillo inglés, pero al final el fichaje se frustró tras una protesta de los aficionados, que no lo querían. Entre los otros nombres vinculados al Tottenham en estas semanas, también se encuentra el de Thiago Motta, sin trabajo desde su última experiencia en el banquillo de la Juventus, que concluyó con su destitución en marzo de 2025.
LA SITUACIÓN DEL TOTTENHAM
Los Spurs están viviendo una de las peores temporadas de los últimos años: a siete jornadas del final de la Premier League, el equipo es cuarto por la cola, con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso: +1 sobre el West Ham. Al reanudarse la liga, se enfrentarán al Sunderland a domicilio el 12 de abril, luego al Brighton en casa, tras lo cual tendrá lugar el duelo directo contra el Wolverhampton. En los últimos cuatro partidos, el Tottenham se enfrentará al Aston Villa, al Leeds, al Chelsea y al Everton.