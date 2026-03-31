El Tottenham sigue insistiendo en fichar a De Zerbi, pero los aficionados protestan: «No lo queremos». El precedente con Gattuso y el otro italiano entre los candidatos

El Tottenham insiste en convencer a Roberto De Zerbi. El entrenador italiano es la primera opción del club tras la salida de Igor Tudor; el exentrenador del Marsella se ha mostrado abierto a la posibilidad de sentarse en el banquillo de los Spurs, pero preferiría posponer cualquier decisión hasta el final de la temporada, para ver si el equipo logra mantenerse en la categoría. El club, sin embargo, necesita un líder de inmediato y la intención es no contratar a un entrenador interino para terminar la temporada, sino a un técnico que pueda quedarse también en el futuro; por eso, entre las diversas hipótesis se baraja la de ofrecer a De Zerbi un contrato con cláusula de rescisión en caso de descenso. El Daily Mail entra en detalle sobre las cifras que se le podrían ofrecer a De Zerbi: un salario de 12 millones por temporada durante cinco años, lo que le convertiría en el segundo entrenador mejor pagado de la Premier League después de Pep Guardiola.



