Según Sky Sports, el Tottenham está a punto de fichar a Fernandes por 85 millones de libras tras acordarlo con el West Ham. El centrocampista portugués de 21 años se someterá pronto a un reconocimiento médico, y su incorporación sería histórica para los Spurs.

El acuerdo reafirma la ambición de la directiva, que remodela la plantilla bajo la dirección de Roberto De Zerbi.

La cifra, que supera los 65 millones pagados por Dominic Solanke al Bournemouth en agosto de 2024, lo convertirá en el fichaje más caro de la historia del club.



