El Tottenham se fija en el portero del Manchester City James Trafford para sustituir a Guglielmo Vicario, mientras el Inter se prepara para ficharlo este verano

La etapa de Vicario en el norte de Londres parece estar llegando a su fin tras solo dos temporadas. Según algunas informaciones, el jugador de 27 años ya habría llegado a un acuerdo para facilitar su salida durante la próxima ventana de fichajes. El Inter de Milán, uno de los grandes clubes italianos, lidera la carrera para traer de vuelta a la Serie A a la estrella de la Azzurri, mientras los Spurs se preparan para una importante renovación de la plantilla.

El portero se encuentra actualmente de baja tras una operación de hernia y sigue siendo una gran duda para el primer partido del nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, al frente del equipo, contra el Sunderland este fin de semana.

Con el Tottenham sumido en una sorprendente lucha por el descenso, se cree que Vicario busca un proyecto que ofrezca estabilidad y la perspectiva garantizada de jugar la Liga de Campeones, algo que parece poco probable que los Spurs puedan ofrecer en un futuro próximo.



