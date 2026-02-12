Getty
El Tottenham se fija en el exentrenador del Liverpool como solución a corto plazo tras despedir a Thomas Frank
La experiencia como jugador y entrenador de Heitinga
El exinternacional holandés conoce a la perfección la primera división inglesa, tanto dentro como fuera del campo. Jugó en el Everton y el Fulham antes de pasar a ser entrenador del Ajax.
Tras un periodo como entrenador interino en Ámsterdam, Heitinga se unió a su antiguo entrenador en el Everton, David Moyes, en el West Ham en septiembre de 2023. Tras la marcha del escocés del estadio londinense, en 2024 se produjo un cambio al Liverpool, donde se unió a su compatriota Arne Slot en Anfield.
Heitinga dejó ese cargo para hacerse cargo del Ajax en el verano de 2025, pero solo duró unos meses allí, ya que fue destituido en noviembre tras conseguir cinco victorias en 15 partidos. Regresó a Inglaterra como parte del cuerpo técnico de Frank en el Tottenham en enero de 2026.
Descanso antes del derbi del norte de Londres contra el Arsenal
El técnico danés Frank se encuentra ahora sin trabajo, tras ocho meses al frente del Tottenham, y el club, que esta temporada se ha visto abocado al peligro del descenso, debe tomar decisiones importantes. El Daily Mail afirma que Heitinga es «uno de los principales candidatos como solución a corto plazo».
Además, añaden que la decisión se tomará en los «próximos días». Si se confía en Heitinga para supervisar los acontecimientos hasta el final de la temporada, los Spurs «tendrán que reponer los puestos de entrenador a su alrededor, ya que algunos miembros del equipo de Frank, varios de los cuales vinieron con él desde el Brentford, también se marcharán».
Los Spurs se encuentran en la afortunada posición de tener tiempo a su favor a la hora de poner en orden su cuerpo técnico. No volverán a la acción hasta enfrentarse a su archirrival, el Arsenal, en el derbi del norte de Londres el 22 de febrero. La plantilla no volverá a la base de entrenamiento del club hasta el lunes, tras haber recibido un descanso de cinco días por parte de Frank.
¿Keane vuelve al Tottenham? Otros nombres en liza
El Mail afirma que «Robbie Keane es otro nombre que se ha barajado», ya que el exdelantero del Tottenham está actualmente al frente del Ferencvaros húngaro, equipo al que ha llevado a lo más alto de la liga nacional y a la fase eliminatoria de la Europa League.
Los Spurs consideran que Keane, «con sus conexiones con el club y su personalidad enérgica, podría galvanizar a los aficionados y a los jugadores, aunque se desconoce si consideraría un puesto interino». También se ha mencionado el nombre de Roberto De Zerbi tras su salida del Marsella, equipo de la Ligue 1. El italiano cuenta con experiencia en la Premier League gracias a su etapa al frente del Brighton.
Pochettino ha dejado la puerta abierta a su regreso a la Premier League.
Sin embargo, es Pochettino a quien realmente quieren la directiva y los aficionados del Tottenham, que corearon el nombre del argentino durante la derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle, que resultó ser el partido de despedida de Frank.
Anteriormente, llevó al Spurs a la final de la Liga de Campeones en 2019 y ha dejado la puerta abierta a su regreso al fútbol inglés, según declaró a BBC Sport en diciembre de 2025: «Sí, lo veo mucho. La Premier League es la mejor del mundo. Por supuesto que la echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero siempre pienso en volver algún día. Es la liga más competitiva y, por supuesto, me encantaría volver».
Pochettino solo tiene contrato con Estados Unidos hasta el verano, pero por ahora está centrado en la Copa del Mundo que se celebrará en su país. Si los Spurs deciden retrasar el nombramiento definitivo hasta el final de la temporada, ya que confían plenamente en jugadores como Heitinga, entonces, según informa el Mail, también entrarán en liza otros entrenadores que se acercan al final de sus respectivos contratos, como el técnico del Bournemouth, Andoni Iraola.
