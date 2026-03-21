El Tottenham se fija como objetivo a dos porteros de la selección inglesa y al «nuevo Manuel Neuer» para el mercado de fichajes de verano

El Tottenham ya se está preparando para seguir adelante sin Vicario, ya que este se someterá a una intervención quirúrgica tras el partido del domingo contra el Forest. El club del norte de Londres ocupa la 16.ª posición, con 30 puntos, y solo lleva un punto de ventaja tanto al West Ham, 18.º, como al Forest, 17.º.

El italiano sufre una hernia y la intervención se ha programado para que coincida con el parón internacional. Los pronósticos suelen oscilar entre cuatro y seis semanas para una operación de hernia, lo que significa que se perderá partidos clave. Como mínimo, Vicario se perderá los encuentros contra el Sunderland y el Brighton. Si se pierde seis semanas, también podría quedarse fuera de los partidos contra el Wolves y el Aston Villa.

Los Spurs han declarado en un comunicado: «Podemos confirmar que Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia la próxima semana. La intervención, de carácter menor, del guardameta internacional italiano se ha programado para que tenga el menor impacto posible en nuestra temporada. Guglielmo comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico de inmediato, y se espera que pueda volver a la acción en el próximo mes».