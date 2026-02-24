El Tottenham se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup femenina tras imponerse al Chelsea en la tanda de penaltis gracias a un gol de penalti en el último minuto

Las Spurs afirmaron su dominio desde el principio, cuando Matilda Vinberg marcó el primer gol a los siete minutos, superando con un remate tranquilo a Elene Lete tras un pase preciso de Olivia Holdt. Las visitantes controlaron gran parte de la primera parte, aunque la portera Lize Kop se vio obligada a realizar una espectacular parada a bocajarro ante Nikita Parris para mantener la ventaja intacta al descanso. Sin embargo, el partido dio un vuelco en dos frenéticos minutos tras la reanudación.

Los ajustes tácticos de Eder Maestre resultaron acertados, ya que las suplentes Luca Corrales y Danielle van de Donk combinaron para empatar en el minuto 58, antes de que Jana Fernández desatara un espectacular disparo desde 30 metros solo 60 segundos después para poner a las locales por delante. Las Spurs parecían conmocionadas y se encaminaban hacia una decepcionante eliminación a medida que el reloj avanzaba en el tiempo de descuento, luchando por encontrar el ritmo contra una defensa compacta y enérgica de las Lionesses.

Con sus esperanzas de ganar la copa pendiendo de un hilo en el quinto minuto del tiempo añadido, el Tottenham se lanzó al ataque con todo, incluida la portera Kop. La presión finalmente dio sus frutos cuando un cabezazo de Bethany England que iba directo a la portería fue bloqueado por el brazo de Teyah Goldie en la línea de gol. El árbitro Ryan Atkin no dudó en señalar el punto de penalti, y England, la jugadora definitiva en los partidos importantes, demostró tener nervios de acero al marcar el gol y forzar otros 30 minutos de juego.