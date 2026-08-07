El Tottenham responde con firmeza al interés del Arsenal en un sorprendente fichaje de Cristian Romero

El Tottenham ha descartado oficialmente la posibilidad de vender a Romero al Arsenal este verano, según The Athletic. El Arsenal exploró activamente una sorprendente operación por el defensa argentino mientras busca cobertura defensiva. El Arsenal necesita un nuevo defensa central después de que Saliba sufriera un grave problema de espalda. El jugador de 25 años jugó con ese problema durante la campaña de Francia en el Mundial y ahora se enfrenta a un largo periodo de baja.

Sin embargo, el Tottenham no está en absoluto dispuesto a autorizar una operación con su vecino del norte de Londres. Los informes confirman que el Tottenham no hará negocios con el Arsenal bajo ninguna circunstancia.