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El Tottenham rechaza la oferta del Nottingham Forest por el principal candidato para sustituir a Elliot Anderson
El Forest se queda sin opciones en la puja por Bergvall
Según The Athletic, el Tottenham rechazó la primera oferta del Nottingham Forest por Bergvall. El Forest, sin desanimarse, prepara una nueva propuesta por el mediocampista sueco de 20 años, su prioridad en este mercado.
El club busca reinvertir los 116 millones de libras recibidos por Elliot Anderson al Manchester City, y ve a Bergvall como su reemplazo ideal. Sin embargo, los Spurs no autorizarán el traspaso hasta que se alcance su valoración por el centrocampista sueco.
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Un debut espectacular que causó malestar.
Bergvall llegó al Tottenham Hotspur Stadium en 2024 procedente del Djurgården por 8,5 millones de libras y su impacto fue inmediato. En su temporada de debut ganó el premio al Jugador del Año y ayudó al equipo a conquistar la Europa League 2025, rompiendo una sequía de 17 años sin títulos. No obstante, su protagonismo ha bajado desde la llegada de Roberto De Zerbi en marzo: solo ha sido titular en un partido con el técnico italiano.
El centrocampista, vinculado al club hasta 2031, ya comunicó su deseo de marcharse en busca de un nuevo reto. Su situación ha despertado el interés de varios clubes europeos, pero el Forest ha sido el primero en presentar una oferta para poner a prueba la determinación de los Spurs.
El Tottenham reorganiza sus filas
Tottenham ha sido muy activo en el mercado. El club londinense ha gastado 85 millones de libras en Mateus Fernandes (West Ham) y 100 millones en Sandro Tonali (Newcastle), lo que aumenta la competencia en el centro del campo de De Zerbi y podría empujar a Bergvall hacia la salida.
Además, otros jugadores destacados podrían seguir sus pasos: el delantero brasileño Richarlison interesa a la Juventus, que busca reforzar su ataque. Con varios clubes detrás de sus futbolistas menos habituales, los Spurs vivirán un cierre de mercado intenso, en el que deberán equilibrar altas y bajas.
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Glasner consigue refuerzos alternativos
Mientras sigue la pugna por fichar a Bergvall, el nuevo entrenador del Forest, Oliver Glasner, ya ha reforzado el mediocampo por otras vías. El club ha fichado al internacional austriaco Xaver Schlager, procedente del RB Leipzig como agente libre, con lo que se reencuentra con su exentrenador en el Wolfsburgo. Su llegada aporta la experiencia que el City Ground necesitaba. Aun así, el Forest ve a Bergvall como una inversión a largo plazo que completaría la renovación del centro del campo de Glasner para la nueva temporada de la Premier League.
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