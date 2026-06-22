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El Tottenham prepara una oferta por Marcus Rashford, quien preferiría fichar por este club este verano
Los Spurs señalan a Rashford como su principal objetivo
Según The i Paper, las conversaciones internas se centran ahora en una propuesta formal por Rashford, que destaca con Inglaterra en el Mundial, y los Spurs priorizan la experiencia en la máxima categoría sobre talentos extranjeros por demostrar. El club ya fichó a Jan Paul van Hecke, procedente del Brighton, por 52 millones de libras, y sumó a Andrew Robertson y Marcos Senesi gratis, mientras explora otros frentes con una oferta de 80 millones de libras por Sandro Tonali, del Newcastle.
Aunque el United y Rashford han acordado una cláusula de rescisión de 40 millones de libras para este verano, el Tottenham no está dispuesto a pagar esa cifra y prepara una oferta inicial más baja para negociar.
- AFP
Preferencias de los jugadores vs. realidad del mercado
Según el informe, Rashford prefiere volver al extranjero o reincorporarse al United. Descarta fichar por otro equipo de la Premier, lo que complica los planes de los Spurs.
Sin embargo, podría cambiar de idea: el United quiere traspasarlo para aliviar su elevado salario. Aunque Rashford renació en el Camp Nou, el club insiste en que no habrá otra cesión al Barcelona, que decidió no pagar los 26 millones de libras de su opción de compra.
El factor De Zerbi y las exigencias salariales
Roberto De Zerbi, técnico de los Spurs, admira a Rashford y presionará a la directiva para ficharlo. El jugador aceptaría un importante recorte salarial en este momento clave de su carrera.
El desafío para los Spurs es equilibrar el coste del traspaso y la masa salarial, pero crece la convicción de que Rashford sería una gran inversión si se cierra el trato.
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Los planes del United para el verano
El United planea reforzar su plantilla y podría usar los ingresos por la venta de Rashford para financiar nuevos fichajes. Ya tiene cerrado el fichaje de Ederson, del Atalanta, para el centro del campo. Negocia con el West Ham por Mateus Fernandes, pero la alta petición económica ha frenado el proceso. Además, sigue de cerca a Crysencio Summerville, que brilla con la selección de Países Bajos.