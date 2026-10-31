Otra victoria del Tottenham, que se impone por 2-0 al Crystal Palace y se acerca a los puestos que importan. El partido está equilibrado hasta el minuto 13, cuando Mateta es expulsado tras entrar mal a van de Ven en su intento de llegar al balón: Oliver, avisado por el VAR, le muestra la tarjeta roja. El equipo de De Zerbi juega el resto del partido con un hombre más, sin apuros y con tiempo de sobra. Aprovecha la ventaja en el minuto 25, cuando Archie Gray remata de cabeza un córner botado desde la derecha por Kudus. El Tottenham lleva la iniciativa y el Palace se encierra atrás para defender. A los Spurs no les faltan ocasiones: se juega en una sola portería y, de tanto insistir, llega también el 2-0, con un cabezazo de van Hecke tras un centro de Mateus Fernandes. En los últimos minutos también lo intenta Kulusevski, pero Henderson le niega el gol.
El Tottenham no hay quien lo pare: 2-0 ante el Crystal Palace y De Zerbi ya sueña con la Champions League
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CALENDARIO ASEQUIBLE
El Tottenham suma así su tercera victoria consecutiva, tras las logradas ante el Coventry y el Chelsea. Deja atrás el difícil inicio de temporada y asciende al octavo puesto con 12 puntos, a cuatro del Chelsea, cuarto clasificado, y de la clasificación para la próxima Champions League. ¿Quién lo habría dicho hace solo un mes? Ahora el futuro pinta mucho mejor: antes del parón de selecciones, los Spurs visitarán al Leeds en Elland Road. A la vuelta se medirán al Ipswich (en casa), al Sunderland (fuera) y al Fulham (en casa), antes de enfrentarse al Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium. Un calendario que invita a soñar.
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