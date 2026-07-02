Fichar a la estrella de los Cherries no será barato ni fácil. El Bournemouth no quiere vender y pide al menos 80 millones de libras por el jugador de 20 años.

Además, los Spurs deben competir con Arsenal y PSG, que también siguen al jugador. Aunque tiene contrato en el Vitality Stadium hasta 2030, el club londinense confía en que su proyecto bajo De Zerbi le convenza.