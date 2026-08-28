El Tottenham Hotspur se ha convertido en el último peso pesado de la Premier League en mostrar interés por Ndiaye, del Everton. El conjunto del norte de Londres se ha mostrado increíblemente activo durante el actual mercado de fichajes, y ya ha autorizado un gasto que supera los 300 millones de libras para remodelar la plantilla a las órdenes de De Zerbi.

A pesar de las recientes llegadas de Omar Marmoush y Savio procedentes del Manchester City, el técnico italiano sigue decidido a asegurar la incorporación de un atacante de banda más, de gran calidad, para completar su unidad ofensiva antes del cierre del mercado. Aunque los Spurs habían sido vinculados insistentemente con Cody Gakpo, el foco se ha desplazado hacia el internacional senegalés, que se ha convertido en uno de los talentos más ilusionantes de Goodison Park, según Foot Mercato.

El interés de los Spurs prepara un fascinante pulso a tres bandas con el Manchester City y el Arsenal, que siguen de cerca la situación del jugador de 26 años.