El Tottenham insta a recuperar a Harry Redknapp, ya que el exentrenador de los Spurs teme que su antiguo club, ahora «desesperado», pueda ser el FAVORITO para descender

El exentrenador del Tottenham, Harry Redknapp, ha reavivado el debate sobre la crisis de su antiguo club al sugerir que los Spurs son ahora «los favoritos para descender». El equipo del norte de Londres se encuentra en territorio desconocido, cayendo en picado hacia la Premier League y hacia la zona de descenso tras una serie de resultados desastrosos. La situación alcanzó su punto álgido el jueves por la noche, cuando sufrieron una abyecta derrota por 3-1 en casa ante el Crystal Palace, lo que les deja a solo un punto de la zona de descenso.

    En declaraciones a talkSPORT, el veterano entrenador admitió su preocupación por el actual declive bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor, con los aficionados enfrentándose ahora a la posibilidad muy real de acabar en la Championship.

    Redknapp emite un veredicto sombrío.

    «Ha sido otro desastre. Hace cuatro o cinco semanas no podía imaginar que el Tottenham se vería envuelto en una lucha por el descenso, pero cada semana que pasa la situación empeora. Pero ahora el Tottenham está metido de lleno en ello, en apuros, parece que incluso podría ser el favorito para descender, la situación es así de desesperada», dijo Redknapp. Sus comentarios reflejan una creciente sensación de pánico en el Tottenham Hotspur Stadium, con los Spurs solo un punto por delante del Nottingham Forest y el West Ham, que ocupan el 17.º y el 18.º puesto, respectivamente.

    La desesperada situación ha llevado a varios expertos, entre ellos el excentrocampista del Tottenham Jamie O'Hara, a pedir que Redknapp sea nombrado salvador a corto plazo. O'Hara argumentó: «Necesitas a alguien en ese club de fútbol que se preocupe por él... Creo que deberían llamar a Harry Redknapp. Deberían decirle: "Escucha, tienes que volver, te necesitamos"». A pesar de las protestas, Redknapp sigue mostrándose escéptico sobre su regreso al banquillo. Cuando se le preguntó si respondería a la llamada, respondió: «Tendría que hacerlo, ¿no? Pero no va a suceder. No lo veo posible. Estaré en Cheltenham el miércoles, el jueves y el viernes».

    Aumenta la presión sobre Tudor

    Tudor se enfrenta a un intenso escrutinio tras solo tres partidos. Tras la derrota ante el Palace, su respuesta a las preguntas sobre su futuro fue un seco: «Sin comentarios». A pesar de la toxicidad, Tudor insistió: «No pienso en eso, tengo un trabajo que hacer, eso es todo. Suena extraño, pero después de este partido creo más que antes... El barco va en la dirección que quiero y necesita ir, y quien esté en el barco puede quedarse. Si no, puede abandonar el barco».

