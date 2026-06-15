Getty/GOAL
Traducido por
El Tottenham ha revelado cuántos fichajes dejará elegir a Roberto De Zerbi, mientras Brad Friedel confía en que los Spurs «se recuperen rápido y vuelvan al grupo de los seis primeros» tras luchar por evitar el descenso
Los directores deportivos y los comités de fichajes deciden los traspasos.
Hoy, con directores deportivos y comités de fichajes, es raro que los entrenadores controlen las altas y bajas. A menudo, les imponen los fichajes a quienes deben lograr resultados.
Podría ocurrir de nuevo en el Tottenham en las próximas semanas, con el nuevo mercado abierto y los ojeadores internacionales buscando jugadores que encajen en el perfil.
- Getty
De Zerbi debe tener la última palabra en los fichajes del Tottenham
Sin embargo, es el entrenador quien debe trabajar con esos jugadores y sacar lo mejor de ellos. Por eso, es imprescindible que tenga voz y voto —quizá incluso la última palabra— en cualquier fichaje o venta.
De Zerbi no se queda de brazos cruzados ni acepta que otros le digan cómo hacer su trabajo; el enigmático italiano siempre expresa lo que piensa y espera que su entorno siga su línea. El Tottenham le ha confiado la tarea de encarrilar al club tras dos temporadas en el puesto 17 y angustiosas luchas por el descenso.
¿Cuántos fichajes necesita el Tottenham en el mercado de verano de 2026?
El exguardameta de los Spurs, Friedel, cree que el extécnico del Brighton y el Marsella puede cambiar la suerte del equipo, como un gigante que despierta. No obstante, cualquier éxito dependerá de que De Zerbi pueda dejar su huella en las filas londinenses.
En una entrevista con GOAL y MrQ, Friedel descartó un nuevo descenso en 2026-27: «No, ahora van a dar un giro a la situación. Tienen al hombre adecuado en De Zerbi. Solo espero que le dejen fichar a quien quiera en verano. Sé que tendrán que hacerlo con prudencia financiera. Sé que generan muchos ingresos, pero que dejen que De Zerbi consiga lo que quiere, al menos hasta cierto punto.
Si fichan a seis, que al menos tres sean los que él pida. Sabe lo que quiere y cómo hacerlo.
Asumió una plantilla con muchos lesiones de jugadores clave y poca confianza, y aun así se salvó. Quizá también tuvo algo de suerte con la alineación del Aston Villa ese día; se mantuvieron en la categoría por los pelos.
No hay que complicar las cosas: De Zerbi es un buen entrenador y sabe cómo quiere jugar. Si fichan según su estilo, el equipo puede remontar rápido y entrar en los seis primeros».
- Getty
La lucha por mantenerse entre los seis primeros: los jugadores clave pueden impulsar al Tottenham en la clasificación de la Premier League
El Tottenham tiene bases para construir, y confía en que jugadores clave como James Maddison y Dejan Kulusevski se mantengan sanos. También debe mantener en forma a Dominic Solanke y Mohammed Kudus, además de reforzar la plantilla de atrás hacia adelante.
Retener al defensa holandés Micky van de Ven resulta clave, pues despierta interés, y De Zerbi sabe que debe actuar antes del 31 de agosto para que los Spurs remonten en la Premier League.