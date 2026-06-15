El Tottenham ha revelado cuántos fichajes dejará elegir a Roberto De Zerbi, mientras Brad Friedel confía en que los Spurs «se recuperen rápido y vuelvan al grupo de los seis primeros» tras luchar por evitar el descenso

El exguardameta de los Spurs, Friedel, cree que el extécnico del Brighton y el Marsella puede cambiar la suerte del equipo, como un gigante que despierta. No obstante, cualquier éxito dependerá de que De Zerbi pueda dejar su huella en las filas londinenses.

En una entrevista con GOAL y MrQ, Friedel descartó un nuevo descenso en 2026-27: «No, ahora van a dar un giro a la situación. Tienen al hombre adecuado en De Zerbi. Solo espero que le dejen fichar a quien quiera en verano. Sé que tendrán que hacerlo con prudencia financiera. Sé que generan muchos ingresos, pero que dejen que De Zerbi consiga lo que quiere, al menos hasta cierto punto.

Si fichan a seis, que al menos tres sean los que él pida. Sabe lo que quiere y cómo hacerlo.

Asumió una plantilla con muchos lesiones de jugadores clave y poca confianza, y aun así se salvó. Quizá también tuvo algo de suerte con la alineación del Aston Villa ese día; se mantuvieron en la categoría por los pelos.

No hay que complicar las cosas: De Zerbi es un buen entrenador y sabe cómo quiere jugar. Si fichan según su estilo, el equipo puede remontar rápido y entrar en los seis primeros».