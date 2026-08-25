Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club con un jugador que dejó más promesas que realidades durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con mucho bombo, una etapa en la que sumó un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a ir de forma tan desconcertante con todo para conseguir al jugador que quería, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado pagando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese enorme ingreso y siguen contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel actual, más bien discreto, del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantó cejas, esta operación hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría defender, con matices, su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas como una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, entre todas las opciones posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecerlo. Hay que hacerse preguntas serias sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a pagar literalmente el doble solo 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y apenas siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho termine funcionando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a ser etiquetado como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará del jugador de 22 años que rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene capacidad para acabar triunfando si se convierte en una pieza clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder con el célebre Pep Guardiola y sus constantes retoques en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar a las órdenes de otro entrenador con una excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación inamovible de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría definir, para bien o para mal, su carrera en la élite. Nota: B-

Krishan Davis