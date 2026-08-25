¡El Tottenham ha perdido el norte! Que los Spurs gasten 85 millones de libras en Savinho es una de las operaciones más ridículas de la historia del fútbol: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin. Si los Reds le hubieran atado con un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25, en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual nefasta. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente surrealista que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de unos 250.000 £ semanales según se informa, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de gran repercusión, con unas durísimas negociaciones que se prolongaron durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos como Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo masiva para todos. Nota: D
Para el Real Madrid: Presumiblemente, por tanto, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que busca, algo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus días inspirados y, con 27 años, probablemente aún no ha alcanzado los mejores años para un jugador de su posición. El Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de poder salir muy mal muy rápido, dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B
Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los errores que lastraron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar una llegada a Madrid como agente libre, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor versión, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real Madrid de Jose Mourinho. Sin embargo, que sea algo de lo que realmente es capaz dista mucho de estar garantizado. Nota: A
Krishan Davis