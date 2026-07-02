El Tottenham ha ofrecido fichar a Rafael Leão, ya que el nuevo entrenador del AC Milan, Rubén Amorim, considera que el extremo portugués no entra en sus planes

Según La Gazzetta dello Sport, el AC Milan quiere vender a Leão y lo ha ofrecido al Tottenham. Tras una temporada turbulenta en la que el Milan terminó quinto, el club necesita dinero.

El nuevo técnico, Rubén Amorim, no lo incluye en sus planes. En la frustrante temporada 2025-26 marcó 10 goles en 31 partidos de liga y fue abucheado por su propia afición, pese a sus 80 tantos en 291 encuentros con el club italiano. El Milan pide al menos 60 millones de euros por el traspaso o una cesión con obligación de compra por 70 millones.



