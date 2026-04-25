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El Tottenham ha acordado fichar a Marcos Senesi, estrella del Bournemouth, pero el traspaso requiere una garantía
Negociaciones avanzadas por el defensa argentino
El Tottenham está en la fase final de las negociaciones para fichar gratis a Senesi, del Bournemouth. El club londinense ve al defensa argentino de 28 años como un refuerzo clave para su zaga, capaz de liderarla bajo la dirección de De Zerbi. Según el periodista Florian Plettenberg, ya hay un acuerdo de principio entre ambas partes.
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La supervivencia es la condición fundamental
La incertidumbre sobre la permanencia del Tottenham en la máxima categoría impide cerrar el fichaje. A solo dos puntos de la salvación, el club no puede cerrar los fichajes previstos para el verano hasta asegurar matemáticamente su permanencia en la Premier League 2026-27. Se cree que Senesi está impresionado por el proyecto de De Zerbi en el norte de Londres, pero su compromiso con el fichaje depende totalmente de que los Spurs se mantengan en la máxima categoría.
Liverpool y Manchester United acechan en segundo plano.
Si los Spurs descienden, Liverpool y Manchester United podrían fichar a sus jugadores y ya vigilan la situación. El equipo de Arne Slot busca refuerzos defensivos pese a la incertidumbre sobre Ibrahima Konaté, mientras que el United tiene en su lista al futbolista del Bournemouth y al defensa de la Juventus Pierre Kalulu.
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Corre contra reloj para evitar el descenso
A cinco jornadas del final, el Tottenham lucha contra el reloj para asegurar el fichaje de Senesi. El defensa espera una señal del club, y el equipo de reclutamiento prepara la documentación para anunciarlo de inmediato si logran la permanencia.