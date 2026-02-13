Getty
El Tottenham ficha a la estrella del Real Madrid como sustituto de Cristian Romero ante su esperada salida en verano
El historial de Romero en el Tottenham
Romero, que ha mostrado su frustración en algunas ocasiones esta temporada y ha recibido una costosa tarjeta roja en la reciente derrota del Tottenham ante el Manchester United, está siendo vinculado con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
El jugador de 27 años se incorporó al Tottenham en 2021 con un contrato de cesión inicial, antes de firmar un acuerdo definitivo con el Atalanta de la Serie A. Romero ha disputado 152 partidos con los Spurs, saboreando la gloria del Mundial con Argentina por el camino, pero ahora se plantean dudas sobre su futuro.
El exjugador del Chelsea Rudiger se encamina hacia la agencia libre
Según TEAMtalk, se están elaborando planes de contingencia en el norte de Londres. Se dice que los Spurs tienen la mirada puesta en Rudiger, un hombre que conoce a la perfección la Premier League tras su paso por Stamford Bridge entre 2017 y 2022.
Rudiger ganó la Liga de Campeones, la FA Cup y la Europa League con el Chelsea, consolidándose como uno de los mejores centrales del planeta durante ese periodo. Se marchó a España como agente libre en busca de nuevos retos.
Podría volver a cambiar de equipo este verano, ya que el Real Madrid también ve cómo David Alaba y Dani Carvajal se encaminan hacia la agencia libre. Rudiger tendrá la oportunidad de demostrar su valía en las próximas semanas.
Sin embargo, se dice que los blancos están preocupados por las lesiones, que se han vuelto alarmantemente frecuentes en los últimos 12 meses. Si el imponente alemán no puede superar esos problemas físicos, no se le ofrecerá una nueva oferta.
Solo se le ofrecerá una prórroga de un año, ya que el Real Madrid quiere construir el futuro. Es posible que Rudiger decida buscar un acuerdo a más largo plazo en otro equipo, ya que no le faltan ofertas.
Las opciones de Rudiger: el PSG y el Chelsea también están interesados.
Además de las miradas de admiración que le lanza el Tottenham, se dice que el gigante francés Paris Saint-Germain también está considerando hacerle una oferta. Tampoco se descarta un sorprendente regreso al Chelsea.
Los Spurs están ansiosos por situarse a la cabeza de la cola de fichajes ante el temor de que Romero se marche cuando se abra la próxima ventana de traspasos. Rudiger podría ficharse sin necesidad de pagar ninguna cantidad, lo que permitiría al nuevo entrenador del club invertir los fondos en otras posiciones, ya que se está buscando un sucesor para el destituido Thomas Frank.
Según informaciones procedentes de España, la preferencia de Rudiger sería quedarse en Madrid. Actualmente se encuentra entrenando y trabajando para recuperar su forma física, y se espera que tenga oportunidades con el entrenador interino del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Al final de la temporada 2024-25, cuando empezaron a surgir las primeras preguntas sobre su futuro, Rudiger declaró: «¿El futuro? En el fútbol nunca se sabe, pero donde estoy ahora [en el Real Madrid] soy muy, muy feliz. No tengo intención de marcharme pronto. Eso es todo».
Desde entonces, ha añadido, con solo nueve apariciones en todas las competiciones esta temporada: «Conozco muy bien mi cuerpo y, a medida que te haces mayor, las cosas no son iguales que antes. Necesito sentirme bien para jugar y, por suerte, ahora me siento bien».
En busca de la Copa del Mundo: Rudiger necesita demostrar su estado físico
Rudiger estará ansioso por disputar muchos minutos en las próximas semanas y meses, ya que quiere entrar en la selección alemana para la Copa del Mundo de 2026, con la que el experimentado defensa suma ya 81 partidos internacionales.
Además del interés que han mostrado por él equipos de La Liga y la Premier League, también se afirma que los equipos de la Liga Profesional Saudí, conocidos por su gran poderío económico, estarían dispuestos a ofrecer a Rudiger unas condiciones muy lucrativas si se decidiera a dar un nuevo giro a su carrera en Oriente Medio.
