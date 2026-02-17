Getty
Traducido por
El Tottenham explica sin rodeos por qué Harry Kane rechazará el emotivo regreso del Bayern de Múnich, ya que se prevé que el delantero «definitivo» fiche por el Real Madrid o el Barcelona
El prolífico delantero Kane ha alcanzado los 500 goles en su carrera.
Kane se marchó del norte de Londres como el máximo goleador histórico del Tottenham, tras haber marcado 280 goles en 435 partidos. Los grandes títulos se le resistían, lo que le llevó a fichar por el Allianz Arena a cambio de una cuantiosa suma de dinero.
Allí ha saboreado el éxito tangible, al proclamarse campeón de la Bundesliga, mientras que ha mantenido un impresionante nivel individual, con 500 goles en su carrera, lo que le convierte en el primer inglés en alcanzar ese hito.
Muchos han sugerido que Kane podría verse tentado a regresar a su país natal para intentar batir el récord de goles de Alan Shearer en la Premier League. Los Spurs tendrían la oportunidad de igualar cualquier oferta por su antiguo ídolo de la afición.
- Getty Images
¿Volverá Kane a jugar alguna vez en el Tottenham?
Zamora no cree que se llegue a un acuerdo. El exdelantero, en declaraciones a William Hill, respondió a GOAL cuando se le preguntó si volveríamos a ver a Kane jugando en el Tottenham: «No lo creo. Está feliz allí y le va muy, muy bien. Será interesante. No lo veo posible.
Si vuelve a Inglaterra para dar un último golpe de efecto, creo que querrá tener una oportunidad real de ganar uno de los grandes trofeos de Inglaterra. Si vuelve a la Premier League durante una o dos temporadas, sin duda querrá darse la oportunidad de ganar algo, porque es obvio que nunca lo consiguió en el Spurs. Tal y como están las cosas, no parece que sean los favoritos para ficharlo, en mi opinión».
¿Qué posibilidades hay de que los Spurs lleguen a un acuerdo?
Otra antigua estrella de los Spurs, Danny Murphy, declaró recientemente a GOAL, cuando se le preguntó si el regreso de Kane a los Spurs podría ser una decisión al 50 %: «Yo diría que mucho menos. Harry Kane está triunfando donde está ahora mismo, más que triunfando, está volando y marcando muchos goles. Está en un equipo en el que cree que puede competir por la Champions League. Ha ganado su primer título de liga, su primer trofeo.
Siempre está el factor familiar. Nunca podremos saber cómo es eso. Recuerdo que Michael Owen estuvo en España y al cabo de un año solo quería volver a casa con su familia. No conocemos esa faceta de la vida de Kane. Pero desde el punto de vista futbolístico, para volver al Tottenham solo hay una razón por la que volvería allí, y es porque los aficionados lo adoran. En términos futbolísticos, sería para intentar batir el récord de Alan Shearer.
Tal y como está jugando, si quisiera dejar Múnich, creo que tendría otras opciones para ir a otro club y competir por los mayores honores del planeta: títulos nacionales y la Liga de Campeones. Suena romántico volver al Tottenham, pero la realidad es que iría allí para ganar una Copa de la Liga o una Copa de Inglaterra. Es un paso atrás. Estaría bajando de nivel. Con su rendimiento actual, no lo necesita».
- Getty
¿Podrían el Barcelona o el Real Madrid atraer a Kane a La Liga?
El Bayern ha afirmado que las cláusulas de rescisión del contrato de Kane, que se estimaban en 57 millones de libras (77 millones de dólares), ya han expirado. Sin embargo, su contrato solo le vincula hasta 2027 y podría decidir que está preparado para afrontar un nuevo reto.
Se ha hablado del interés de los gigantes de La Liga, el Barcelona y el Real Madrid, y Zamora ha añadido, cuando se le ha preguntado si un cambio a España sería un paso sensato en su carrera: «Sí, creo que sí. Sigue marcando goles, sigue siendo una amenaza absoluta. Equipos como el Real Madrid encajarían muy bien, crearían oportunidades, el Barcelona también, le darían el balón en el área y él marcaría goles.
Es el mejor. Cualquiera de esos equipos que crean un par de ocasiones por partido seguramente se fijarán en él, porque saben que va a marcar goles todas las semanas. Si le pasas el balón en cierta zona, Harry va a marcar».
Kane busca hacer más historia en 2026
Kane ha marcado 41 goles con el Bayern esta temporada, en 35 partidos. Lleva 26 tantos en la Bundesliga y está persiguiendo el récord de Robert Lewandowski en una sola temporada, que se sitúa en 41.
Tras poner fin a otra temporada en la que ha conquistado títulos nacionales y continentales, y con la esperanza de ganar la Liga de Campeones aún intacta, Kane, que es el máximo goleador de su país, será el capitán de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2026.
Anuncios