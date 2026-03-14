En la desastrosa temporada del Tottenham, que se juega el descenso, hay un invitado de piedra, un jugador al que nunca se ha visto: se trata de Dejan Kulusevski. De hecho, el exjugador de la Juventus no ha pisado el campo en la temporada 2025/2026 debido a una grave lesión de rodilla y a la consiguiente operación. A sus 25 años, el sueco está viviendo el peor momento de su carrera, lleva 10 meses sin jugar y no puede ayudar a los Spurs a evitar el descenso a la Championship. Pero empieza a ver la luz al final del túnel.
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El Tottenham está en horas bajas y Kulusevski ha desaparecido: por qué el exjugador de la Juventus ya no juega y adónde podría ir
Recientemente, Kulusevski publicó en las redes sociales un mensaje enigmático, pero revelador de su deseo de volver pronto. Para ello, se ha inspirado en la Biblia y en un versículo del profeta Isaías: «Los que esperan en el Señor recuperan fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin fatigarse, caminan sin cansarse», una especie de recordatorio en el que demuestra que, aunque sigue frustrado por la lesión y el largo periodo de baja, también tiene la certeza de que pronto volverá a demostrar su talento. Acompañando a la publicación, también la canción del difunto artista de su tierra natal, Avicii, «For a Better Day», es decir, «Por un día mejor». Precisamente en sus redes sociales, el sueco sigue publicando fotos y vídeos que lo muestran mientras entrena, mejora e intenta volver lo antes posible para estar disponible para su equipo.
Como ya se ha dicho, el exjugador del Atalanta, el Parma y la Juventus lleva casi un año sin jugar, desde el 11 de mayo de 2025, cuando, en el partido contra el Crystal Palace, sufrió una lesión en la rótula derecha. A partir de ahí, se sometió a una operación y a una rehabilitación complicada que no le ha permitido volver a los terrenos de juego y que aún no deja claro cuándo podrá hacerlo. El propio Igor Tudor, entrenador de los Spurs, no se ha atrevido a aventurarse: «Está pasando por un momento difícil, ha tenido grandes problemas, pero tiene una actitud positiva. Y los médicos también lo ven así. Así que veremos la semana que viene cómo evoluciona. Esperamos que pueda jugar en esta recta final del campeonato, pero, en este momento, no lo sabemos», ha dicho el croata.
El futuro del sueco es, por tanto, una incógnita. Habrá que ver, en primer lugar, cómo se encuentra él y, después, en qué categoría jugarán los londinenses. A pesar de su larga ausencia de los terrenos de juego, Kulusevski sigue contando con muchos admiradores por toda Europa y también en Italia, donde varios clubes están siguiendo de cerca sus progresos. En la probable revolución del actual equipo de Tudor, su despedida podría materializarse dentro de unos meses. Fichado por el Tottenham por 30 millones en 2020, Kulusevski ha vestido la camiseta de losSpursen 146 ocasiones, aportando 25 goles y 30 asistencias. También ganó una Europa League, aunque tuvo que ver la final y recibir la medalla con muletas.